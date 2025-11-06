Piratas abordan un petrolero con bandera de Malta frente a las costas de Somalia, según Ambrey

NAIROBI, 6 nov (Reuters) - La empresa de seguridad marítima Ambrey dijo el jueves que un petrolero con bandera de Malta había sido abordado por piratas frente a las costas de Somalia.

"Los piratas se acercaron en un esquife y abrieron fuego contra el petrolero", dijo Ambrey en un comunicado, añadiendo que los piratas operaban desde un dhow de bandera iraní secuestrado.

El buque se dirigía de Sikka, India, a Durban, Sudáfrica, según Ambrey.

En otro comunicado, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) dijo que personas no autorizadas habían abordado un buque al sureste de Eyl, Somalia.

No estaba claro de inmediato si Ambrey y la UKMTO se referían al mismo incidente, pero sus declaraciones indicaban distancias similares desde la costa de Somalia. (Información de George Obulutsa; edición de Alexander Winning; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)