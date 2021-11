Piratas pactan acuerdo con cátcher boricua Roberto Pérez

PITTSBURGH (AP) — Los Piratas de Pittsburgh no dejaron pasar tiempo para encontrar un reemplazo para Jacob Stallings, el cátcher que acabar de ganar el Guante de Oro.

Pittsburgh alcanzó un acuerdo por un año y 5 millones de dólares con Roberto Pérez, ex receptor de Cleveland, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló el martes bajo condición de anonimato debido a que no se había dado a conocer el anuncio. La firma del contrato está condicionada a que el puertorriqueño pase una prueba física.

Pérez, de 32 años, ganó el Guante de Oro en 2019 y 2020 con Cleveland, pero no ha sido un bateador productivo a lo largo de su carrera. Registró un promedio de apenas .149 con siete jonrones y 17 remolcadas en 44 juegos en 2021. Los Guardianes rechazaron la opción de 7 millones de dólares para renovar su contrato para 2022.

El boricua reemplaza a Stallings, ganador del Guante de Oro en 2021 y que fue canjeado a Miami el lunes por el relevista Zach Thompson y un par de prospectos.

Pérez es un año mayor y considerablemente más costoso que Stallings, pero los Piratas pudieron canjear a Stallings, quien está bajo el control del equipo hasta 2024, por prospectos de ligas menores, el objetivo principal en la reconstrucción de la franquicia por parte del gerente general Ben Cherington.