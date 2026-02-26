Pirelli Nombra a Darío Marrafuschi nuevo Director de Motorsport

Marrafuschi, que se unió a Pirelli en 2008, aporta una sólida trayectoria en la Fórmula 1, destacándose en el área de Investigación y Desarrollo, informó la compañía.

En los últimos años, ha liderado el avance de productos de carretera de la empresa.

En su nuevo rol, reportará directamente a Giovanni Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Motorsport, asegurando así una alineación estratégica con las prioridades de la compañía.

La transición se llevará a cabo de manera ordenada, ya que Isola brindará su apoyo a Marrafuschi hasta su salida, facilitando así un traspaso fluido y eficaz.

Pirelli agradece a Isola por su valiosa contribución al desarrollo de la unidad de Motorsport, un camino recorrido con dedicación y entusiasmo que ha dejado una huella significativa en la compañía.

La firma milanesa reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo en el ámbito del automovilismo, integrando la experiencia de Marrafuschi para afrontar los desafíos futuros en un sector dinámico y competitivo (ANSA).