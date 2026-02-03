Pisa: DT sueco Hilljemark firmó hasta junio de 2027

Un comunicado publicado por Pisa en su página web indica que Hiljemark, de 33 años, firmó un contrato "hasta el 30 de junio de 2027, con opción de renovación".

El texto destaca que Hiljemark inició su carrera como DT en 2021 al frente del Aalborg de la máxima categoría danesa "tras una importante carrera como futbolista que finalizó con tan sólo 28 años".

La nota recuerda que Hiljemark ganó durante su carrera como jugador un título de la liga sueca con Elfsborg en 2012; uno de la Eredivisie con PSV Eindhoven en 2015 y también se coronó con la selección de su país en la Eurocopa Sub-21 de 2015, mientras que también se dio el gusto de disputar el Mundial de Rusia 2018 con el combinado mayor de su país, con el que sumó 2 goles y 28 partidos.

"En 2024 regresó al Elfsborg, equipo con el que consiguió dos importantes plazas en la Allsvenskan y 16 partidos en la Europa League", completa el comunicado del Pisa sobre Hiljemark El entrenador debió negociar justamente con Elfsborg la rescisión de su contrato para convertirse en el nuevo DT del Pisa, con el que debutará viernes 6, cuando el penúltimo de la Serie A visitará al colista Hellas Verona en el partido que marcará el inicio de la fecha 23 del torneo de la primera división del "Calcio".

Hiljemark se convirtió en el favorito para reemplazar a Gilardino luego que Marco Giampaolo rechazó la propuesta del Pisa, que marcha penúltimo en la Serie A con 14 puntos, la misma cantidad que el colista Hellas Verona.

Matteo Innocenti, DT del equipo de la categoría Primavera (Sub-23), estuvo a cargo del entrenamiento de la víspera que marcó el inicio de la preparación para el partido contra Hellas Verona, que ayer despidió al DT Paolo Zanetti. (ANSA).