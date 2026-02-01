Pisa: Gilardino despedido

"El Pisa Sporting Club anuncia que ha comunicado a Alberto Gilardino su doloroso deseo, tanto personal como profesional, de cambiar la dirección técnica del primer equipo. Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo su equipo por todo lo que han brindado al club, al equipo y a la afición en los últimos meses", se lee en un comunicado oficial.

"El Pisa Sporting Club anunciará el nombre del nuevo director técnico del primer equipo en las próximas horas", agrega la nota de la entidad que tiene como presidente a Giuseppe Corrado y como propietario al empresario británico naturalizado estadounidense Alexander Knaster.

La prensa italiana publicó que Marco Giampaolo, que en la temporada pasada logró la permanencia con Lecce, es el favorito a reemplazar a Gilardino, destituido luego de la derrota que dejó al Pisa con 14 puntos, la misma cantidad que el colista Hellas Verona y tres menos que Fiorentina, que completa la zona de descenso.

El próximo compromiso del Pisa será el viernes 6, cuando visitará justamente al Hellas Verona en el inicio de la vigésimo cuarta fecha del torneo de la primera división del "Calcio".

(ANSA).