Pisa: Gilardino en la cuerda floja

Después del partido en el estadio Arena Garibaldi, al término del cual el público reprobó al plantel y pareció haber perdido la calma que había mostrado hasta ahora, los dirigentes de Pisa se reunieron con Gilardino y con los jugadores en el vestuario para evaluar los pasos a seguir.

Con el descenso como "Espada de Damocles" a falta de otras 14 fechas para finalizar el torneo, los tiempos se acortan y Pisa ya estaría evaluando reemplazar al campeón mundial en Alemania 2006, con Marco Giampaolo, quien el año pasado salvó a Lecce de perder la categoría, como candidato principal para reemplazarlo.

Por el momento y tras la charla en la que participó Alexander Knaster, propietario del Pisa que invirtió más de US$20 millones en refuerzos, no hay novedades respecto de la continuidad de Gilardino, pero los rumores apuntan a su posible salida como golpe de timón para enderezar el rumbo de un barco a la deriva.

