Pisa: Hiljemark es el favorito para reemplazar a Gilardino

Hiljemark, de 33 años, se convirtió en el favorito para reemplazar a Gilardino luego que Marco Giampaolo rechazó la propuesta del Pisa, que marcha penúltimo en la Serie A con 14 puntos, la misma cantidad que el colista Hellas Verona.

El debut de Hiljemark está previsto el viernes 6, cuando Pisa visitará justamente al Hellas Verona en el partido que marcará el inicio de la fecha 23 de la Serie A.

Matteo Innocenti, DT del equipo de la categoría Primavera (Sub-23), estuvo a cargo del entrenamiento del día que marcó el inicio de la preparación para el partido contra Hellas Verona, que hoy despidió al DT Paolo Zanetti.

Otra mala noticia para Pisa es que el delantero brasileño Lorran, arribado en el libro de pases del verano europeo, borró de sus redes sociales toda alusión al club del norte italiano.

(ANSA).