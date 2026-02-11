Pisa: Loyola elogia el estilo del DT Hiljemark

"Su estilo de fútbol me permite expresarme mejor, incluso jugando con el balón: me gusta mucho su estilo de juego y lo estoy disfrutando", afirmó Loyola sobre Hiljemark, quien firmó como DT de Pisa hasta junio de 2027 tras haber asumido el pasado martes 3 en reemplazo de Alberto Gilardino.

Pisa pagó US$7 millones por el pase del chileno de 25 años, quien debutó en la caída por 3-1 como local contra Sassuolo y fue titular en el empate 0-0 contra Hellas Verona por las fechas 23 y 24 de la Serie A, respectivamente.

"El equipo me ha recibido muy bien; todo el grupo está unido y enfocado en la búsqueda de la permanencia", enfatizó Loyola durante su presentación formal como nuevo jugador del Pisa, que marcha penúltimo en la Serie A con 15 puntos, la misma cantidad que Hellas Verona.

"En comparación con mis experiencias anteriores en la liga argentina, he notado mayor intensidad tanto en los entrenamientos como en los partidos", agregó Loyola a dos días del duelo que Pisa jugará como local contra Milan, único escolta del líder Inter, en la apertura de la jornada 25 del torneo de la primera división del "Calcio".

Loyola reveló que se sintió "valorado durante las negociaciones con el director general Giovanni Corrado y el director deportivo Davide Vaira", motivo por el cual decidió aceptar "con gusto este reto" de jugar en Pisa.

"También hablé con otros colegas chilenos, como (Guillermo) Maripán del Torino, quien me animó a aprovechar la oportunidad de jugar en la liga italiana", completó Loyola. (ANSA).