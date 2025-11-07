LA NACION

Pisa pone fin a 34 años de espera con victoria en la Serie A

Pisa pone fin a 34 años de espera con victoria en la Serie AAlessandro La Rocca - LaPresse

PISA, Italia (AP) — Idrissa Touré le dio a Pisa un triunfo de 1-0 sobre Cremonese el viernes, lo que marcó su primera victoria en la Serie A en más de tres décadas.

Pisa regresó a la Serie A esta temporada después de una ausencia de 34 años. Su última victoria en la máxima categoría fue en mayo de 1991 cuando venció a Bari 1-0.

Pisa llegó al partido como uno de los tres equipos que aún no habían registrado una victoria y fue el mejor equipo en la primera mitad.

Sin embargo, Cremonese estuvo cerca en varias ocasiones durante una intensa segunda mitad antes de que Touré anotara el gol de la victoria con un cabezazo tras un centro de Mattéo Tramini a 15 minutos del final.

Fue el primer gol de la temporada para el mediocampista alemán.

Pisa mejoró al 15º lugar. Cremonese estaba en el 10º, cinco puntos por encima.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

