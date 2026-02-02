Pisa y Verona, colistas de la Serie A, cesan a sus entrenadores

Pisa y Hellas Verona, últimos clasificados de la Serie A con 14 puntos cada uno, anunciaron este lunes el cese de sus respectivos entrenadores, Alberto Gilardino y Paolo Zanetti, al día siguiente de sumar otra derrota en la 23ª jornada del campeonato italiano de fútbol.

Gilardino, campeón de mundo con Italia en 2006, fue cesado el domingo por la noche luego de la derrota del Pisa el sábado en casa frente al Sassuolo (3-1).

Se hizo cargo del Pisa en junio, sustituyendo en el banquillo a Filippo Inzaghi, el entrenador con el que el club logró regresar a la élite.

El equipo toscano, que sólo ha ganado un partido esta temporada, es antepenúltimo al tener una mejor diferencia de goles que el Hellas Verona, que el domingo fue goleado en su visita al Cagliari (4-0).

Zanetti, por su parte, dirigía al Hellas Verona desde junio de 2024 y la pasada temporada logró la permanencia (14º), pero este curso suma sólo dos victorias y 13 derrotas, siendo el colista de la Serie A.

Por una casualidad del calendario, Verona recibirá al Pisa el viernes en el primer partido de la 24ª jornada del campeonato.