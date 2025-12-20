Pisarello aspira a ser "el primer alcalde de Barcelona de origen migrante"

BARCELONA, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha explicado este sábado que quiere ser candidato de BComú a las municipales de 2027 para convertirse en "el primer alcalde de Barcelona de origen migrante".

Lo ha dicho en un acto en el casal Ca L'Isidret de Barcelona, en el que ha estado acompañado por la exalcaldesa Ada Colau; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y las coordinadoras de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, entre otros.

Pisarello ha criticado al actual alcalde, Jaume Collboni: "No ha estado a la altura de las necesidades de la gente. Ha sido complaciente con los poderosos y poco valiente", y ha llamado a articular frentes amplios de las izquierdas para frenar a la derecha y la extrema derecha.

"No puede ser que ser vecino de Barcelona se haya convertido en un privilegio", ha llamado a recuperar la ciudad en las elecciones de 2027 y ha apelado a los vecinos que trabajan todo el día y no llegan a fin de mes y a los que han tenido que marchar de sus barrios por el aumento del precio de la vivienda.

FRENTE DE IZQUIERDAS

"No sólo queremos frentes amplios defensivos contra el fascismo, sino también un programa de transformaciones reales para la gente. Sin programa valiente hay decepción con la democracia, que es lo que nutre a la ultraderecha", ha sostenido.

Pisarello, que se ha declarado continuador del proyecto de Colau, ha admitido la dificultad de convertirse en alcalde, pero considera que "es posible" si las fuerzas progresistas se organizan.

EL ESPÍRITU DE 2015

En su intervención, Colau ha asegurado que Pisarello --que fue su número dos' en el consistorio-- es la persona más adecuada para "recuperar el espíritu de 2015".

También ha contrapuesto el perfil de Pisarello y el de Collboni, al que ha se ha referido como un alcalde que "solo busca hacerse la foto".

CONTINUIDAD A COLAU

Por su parte, Urtasun ha dicho que Barcelona "necesita una candidatura fuerte y que dé continuidad a la gran transformación urbana que lideró" Colau.

Ha afirmado que Pisarello representa una manera de ser de Barcelona, "por elección", de la que asegura que se siente orgulloso.