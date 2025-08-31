Pitcheo de Soriano y jonrón de Peraza llevan a Angelinos a blanquear a Astros

HOUSTON (AP) — El dominicano José Soriano y dos relevistas se combinaron para permitir solo dos hits y el venezolano Oswald Peraza conectó su primer jonrón desde un intercambio con los Yankees para liderar el domingo a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 3-0 sobre los Astros de Houston.

Soriano (10-9) permitió un hit y ponchó a ocho en siete entradas. El dominicano Luis García permitió un hit en una octava entrada sin carreras y Kenley Jansen lanzó una novena perfecta para su salvamento número 25.

Brown permitió tres hits y una carrera con cinco ponches en seis entradas. McCullers Jr. permitió tres hits y dos carreras en su primera aparición como relevista desde 2018.

El jardinero de Los Ángeles, Taylor Ward, se lesionó al intentar atrapar ese hit cuando chocó de cara contra el marcador de metal en el jardín izquierdo.

Fue sacado del campo en carrito sosteniendo una toalla en el lado derecho de su cara. No hubo una actualización inmediata sobre su lesión.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 3-0 con una anotada. El venezolano Luis Rengifo de 4-1.

Por los Astros, el cubano Yordan Alvarez de 3-1. El mexicano Ramón Urías de 2-1.

