Pitos a Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para ver el acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia. Sánchez ha llegado en coche oficial junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, bajo pitos, en plenas investigaciones por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno personal. Tras el presidente y la ministra, han llegado los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala de la Armada, y Letizia, acompañados de la Princesa Leonor, vestida con el uniforme del Ejército del Aire, y la Infanta Sofía, que ha sido baja en el desfile los dos últimos años por encontrarse en Gales cursando el bachillerato.

