Placente destaca procesos en fútbol argentino con título en Qatar y final en Mundial Sub-20

El seleccionador Sub-20 de Argentina, Diego Placente, destacó este sábado la solidez de los procesos en los distintos seleccionados albicelestes, sustentados en una misma línea de trabajo que tuvo su punto más alto en Catar 2022 y tiene a su equipo en la final del Mundial juvenil.

"La selección argentina está alineada en un proceso de varios años. Hay una misma línea de producción desde arriba con la mayor hasta la Sub-15 (...) Hay un sentido de pertenencia, y todo hace que lleguemos a este momento", dijo Placente en la antesala de la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 ante Marruecos.

Dieciocho años después de su consagración en Canadá, la Albiceleste, máxima ganadora del Mundial Sub-20 con seis títulos, volverá a disputar una final. Marruecos, por su parte, lo hará por primera vez, confirmando su condición de gran revelación del torneo y el crecimiento de su fútbol juvenil.

"En un proceso de una Sub-20, que no hay tiempo de entrenar, es muy importante la base de los años anteriores. Estuvimos agregando jugadores que ya están en primera (...) y el resultado es el de un equipo fuerte, con experiencia, que está en una final de una Copa del Mundo", sostuvo el entrenador.

La Albiceleste de Placente, al frente del equipo desde finales de 2024, ha desplegado en Chile un fútbol ofensivo y equilibrado, mérito del DT al conformar un plantel en el que no se sintieron las ausencias de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Génova) ni Aarón Anselmino (Borussia Dortmund).

Una Marruecos "parecida" a Argentina -

Para Placente, de 48 años, la posibilidad de ser campeón representaría un logro sin precedentes: convertirse en el primer exfutbolista en ganar un Mundial Sub-20 tanto como jugador (Malasia 1997) como entrenador.

"La estadística no me importa. No estamos acá por eso. Lo disfruté como jugador y ahora, cuando uno está de este lado y más en formación, lo que más se disfruta es que los jugadores lo puedan vivir y puedan crecer", subrayó.

Recordó, sin embargo, aquellos años bajo la conducción de José Pekerman, su mentor y artífice de los bicampeonatos de 1995 y 1997, así como del título obtenido como anfitriona en 2001.

"Nos transmitía esa tranquilidad y nosotros tenemos esa misma mirada, de confiar en los chicos.

En esa selección había jugadores con mucha personalidad y, en este caso, lo mismo (...) Después, es confiar en ellos, porque son los que resuelven las situaciones", estimó.

Al frente de la Albiceleste estará Marruecos, cuyo mejor resultado en un Mundial Sub-20 fue un cuarto puesto en Países Bajos 2005, el mismo que el combinado mayor alcanzó en Catar 2022.

"Es un gran rival por su agresividad y que son un equipo, que es difícil de hacerlo en una Copa del Mundo", analizó el exdefensor del Bayer Leverkusen, Celta de Vigo y River Plate, entre otros clubes.

"Tienen cosas muy parecidas a nosotros los argentinos, son muy pasionales y eso siempre te agrega un plus, son técnicos, muy físicos y con pasión, lo que lo hace un rival difícil y muy parecido", puntualizó.

