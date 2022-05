plan combate inflación méxico con limitado efecto: subgobernador banco central

(Añade nueva información, detalles)

Ciudad de méxico, 16 mayo (reuters) - un reciente plan del gobierno de méxico para combatir la inflación, que se ubica en niveles de más de 20 años, tendrá un efecto positivo pero no demasiado grande, dijo el lunes el subgobernador banco central jonathan heath.

El programa, dado a conocer a inicios de mayo y con duración de seis meses, se enfoca en alimentos básicos e incluye la expectativa de elevar la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios.

"Cualquier ayuda es bienvenida, no vamos a decir que no", dijo Heath a la cadena Radio Fórmula. "Creemos que el efecto puede ser positivo aunque no muy grande", añadió.

Como parte del plan, el lunes el Gobierno publicó una lista de alimentos cuyo pago de aranceles de importación será temporalmente eliminado como el huevo, carne, frutas y hortalizas, maíz blanco, arroz, harina de trigo y carne, entre otros.

