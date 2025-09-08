Plan de Florida para eliminar obligatoriedad en vacunas entrará en vigor hasta dentro de 90 días

El plan de Florida para eliminar los mandatos de vacunación escolar probablemente entrará en vigor hasta dentro de 90 días e incluirá solo la varicela y algunas otras enfermedades, a menos que los legisladores decidan extenderlo a otras enfermedades, como la polio y el sarampión, dijo el Departamento de Salud el domingo.

La agencia respondió a una solicitud de detalles, cuatro días después de que el director de salud pública de Florida, el doctor Joseph Ladapo, dijera que el estado se convertiría en el primero en hacer que las vacunas sean voluntarias y permitir que las familias decidan si quieren vacunar a sus hijos.

Se trata de un retroceso de décadas de políticas públicas e investigaciones que han demostrado que las vacunas son inocuas y la forma más efectiva de detener la propagación de enfermedades transmisibles, especialmente entre los niños. A pesar de esa evidencia, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha expresado un profundo escepticismo sobre las vacunas.

El plan de Florida levantaría los mandatos sobre las vacunas escolares para la hepatitis B, la varicela, la influenza Hib y las enfermedades neumocócicas, como la meningitis, dijo el Departamento de Salud.

“El departamento inició el cambio de regla el 3 de septiembre de 2025 y anticipa que el cambio de regla no será efectivo durante aproximadamente 90 días”, dijo el estado a The Associated Press en un correo electrónico. El año escolar público en Florida comenzó en agosto.

Todas las demás vacunas requeridas bajo la ley de Florida para asistir a la escuela “permanecen vigentes, a menos que se actualicen a través de la legislación”, incluidas las vacunas para el sarampión, la polio, la difteria, la tos ferina, las paperas y el tétanos, dijo el departamento.

Los legisladores se reunirán nuevamente hasta enero de 2026, aunque las reuniones de comité comienzan en octubre.

En una entrevista el domingo en CNN, Ladapo repitió su mensaje de libre elección para las vacunas infantiles.

“Si las quieres, Dios te bendiga, puedes tener tantas como quieras”, dijo. “Y si no las quieres, los padres deberían tener la capacidad y el poder de decidir qué entra en los cuerpos de sus hijos. Es así de simple”.

Actualmente, Florida tiene una exención religiosa para los requisitos de vacunación. Las vacunas han salvado al menos 154 millones de vidas a nivel mundial en los últimos 50 años, informó la Organización Mundial de la Salud en 2024.

La mayoría de ellas fueron bebés y niños.

La doctora Rana Alissa, presidenta del capítulo Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que volver voluntarias las vacunas pone en riesgo a los estudiantes y al personal escolar.

Este es el peor año para el sarampión en Estados Unidos en más de tres décadas, con más de 1400 casos confirmados a nivel nacional, la mayoría de ellos en Texas, y tres muertes.

La tos ferina ha matado al menos a dos bebés en Luisiana y a un niño de 5 años en el estado de Washington desde el invierno, ya que también se propaga rápidamente. Ha habido más de 19.000 casos hasta el 23 de agosto, casi 2000 más que en esta época el año pasado, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.