Plan de IA de Trump apoya aplicación de leyes antimonopolio, según funcionario del DOJ

Por Jody Godoy

NUEVA YORK, 18 sep (Reuters) - Las autoridades antimonopolio de Estados Unidos están en guardia contra el comportamiento anticompetitivo en el sector de la inteligencia artificial, como parte del plan del Gobierno de Trump para consolidar el dominio estadounidense en este ámbito, dijo el jueves en Nueva York un funcionario del Departamento de Justicia. Proteger la competencia en la industria apoya a la innovación, dijo la Fiscal General Adjunta Gail Slater en una conferencia en la Universidad de Fordham, lo que indica que los agentes antimonopolio del presidente Donald Trump están atentos a la conducta anticompetitiva y a la consolidación.

"La dinámica competitiva de cada capa de la stack de IA y cómo se interrelacionan, con un ojo particular en el comportamiento excluyente que impide el acceso a insumos clave y canales de distribución, son áreas legítimas para la investigación antimonopolio", dijo.

El acceso a los datos es un área que el DOJ vigilará, dijo Slater. Un juez de Washington ordenó recientemente a Google, de Alphabet, que compartiera algunos de sus datos de búsqueda con competidores, incluidas empresas de IA, para impulsar la competencia con su motor de búsqueda en línea. Google ha dicho que apelará.

Slater dijo que la demanda de datos podría impulsar fusiones o combinaciones de negocios entre empresas y sus proveedores, lo que se conoce como integración vertical, "especialmente en sectores en los que las empresas downstream pueden tener acceso a datos valiosos y sensibles, como los datos sanitarios".

"También podríamos ver cada vez más cómo el deseo de adquirir datos, o de privar de ellos a los competidoras, desempeña un papel en el impulso de las transacciones", afirmó.

Agregó que los modelos de IA de código abierto pueden impulsar la competencia, algo que el plan de acción de IA de Trump preveía como una forma de difundir la tecnología estadounidense.

Durante el mandato del expresidente Joe Biden, las autoridades antimonopolio expresaron preocupaciones similares sobre la competencia en materia de IA y analizaron las asociaciones entre las grandes empresas tecnológicas con las empresas emergentes del sector. (Reporte de Jody Godoy en Nueva York Edición de Matthew Lewis; Edición en Español de Sofía Díaz Pineda)