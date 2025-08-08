Plan de Israel, catástrofe sin precedente, presidente ANP

Así lo declaró la oficina del presidente de la Autoridad Palestina (ANP), Mahmud Abás, que acusó a Israel de aplicar una política de "genocidio y hambruna" en el enclave.

Abu Mazen reafirmó "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación" en un Estado "con Jerusalén Oriental como su capital". Instó a Donald Trump a detener el plan de Netanyahu e impulsar una solución de "paz permanente".

El documento, publicado en nombre del presidente palestino, anuncia la intención de la ANP de solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Abás pide también a la Liga Árabe y a la Organización de Estados Islámicos, así como al presidente estadounidense Donald Trump, que reaccionen al plan de Netanyahu.

Netanyahu. El pueblo palestino, dice el texto, "no aceptará ninguna solución impuesta por la fuerza" y "reafirma su derecho a la autodeterminación y a un Estado independiente" que se extienda a todos los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, "con Jerusalén Oriental como su capital".

(ANSA).