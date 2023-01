Plan de recorte de empleo de ford desata amenaza sindical de disrupciones en toda europa

Por Victoria Waldersee y Christina Amann

BERL√ćN, 23 ene (Reuters) - El sindicato alem√°n IG Metall advirti√≥ el lunes a Ford que tomar√≠a medidas que afectar√≠an a su producci√≥n en toda Europa si la empresa no da marcha atr√°s en sus planes de recortar miles de puestos de trabajo en desarrollo en Alemania y desviar capacidad a Estados Unidos.

Katharina von Hebel, vicepresidenta del comité de empresa de las plantas alemanas de Ford, dijo a la agencia de noticias dpa que está previsto recortar hasta 3.200 puestos de trabajo en la planta de Colonia, que cuenta en la actualidad con 14.000 empleados.

Seg√ļn un comunicado de IG Metall, el fabricante de autos estadounidense afirm√≥ en una reuni√≥n del comit√© de empresa celebrada el lunes que se recortar√°n miles de puestos de trabajo de desarrollo y que tambi√©n est√° prevista una "reducci√≥n masiva adicional" de funciones administrativas en toda Alemania en los pr√≥ximos a√Īos.

En una reunión separada entre la dirección y los representantes de los trabajadores, Ford dijo que planea una reducción del 65% en puestos de desarrollo y cerca del 20% en puestos administrativos en Europa, dijo un portavoz de IG Metall.

Ford declinó referirse al tema, remitiéndose a un comunicado del viernes en el que indicó que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales, pero que no haría comentarios hasta que los planes fueran definitivos.

"Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores, nos uniremos al proceso. No nos detendremos ante medidas que podrían afectar gravemente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa", dijo IG Metall.

Ford Europa produce, vende y presta servicios a veh√≠culos de la marca en 50 mercados, empleando a unas 45.000 personas en sus propias instalaciones y en empresas conjuntas consolidadas, seg√ļn su sitio web.

La firma se ha comprometido a vender exclusivamente turismos el√©ctricos en Europa para 2030 y tiene previstos tres nuevos modelos de esta categor√≠a y cuatro nuevos veh√≠culos comerciales el√©ctricos en Europa para 2024. (Escrito por Rachel More y Victoria Waldersee; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters