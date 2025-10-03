Plan de Trump es "impreciso" y requiere más negociaciones (alto responsable de Hamás)

El plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza es "impreciso" y requiere negociaciones en varios puntos clave, declaró a la AFP un alto responsable de Hamás el viernes por la noche.

"La propuesta estadounidense es imprecisa, ambigua y carece de claridad" y requeriría más negociaciones con mediadores, afirmó Mahmud Mardaui, luego de que el movimiento islamista palestino dio a conocer su respuesta al plan en un comunicado.

Este texto no dice nada sobre el desarme de Hamás ni sobre el exilio de sus combatientes, dos puntos importantes del plan del presidente estadounidense, que cuenta con el apoyo de varios países árabes.

