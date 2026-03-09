Plan de Trump para Gaza está en pausa, guerra con Irán interrumpe diálogo sobre desarme: fuentes

(.)

Por Rami Ayyub, Nidal al-Mughrabi y Alexander Cornwell

JERUSALÉN/EL CAIRO, 9 mar (Reuters) - Las conversaciones para avanzar en el plan del presidente Donald Trump de poner fin a la guerra de Gaza están en suspenso desde la semana pasada, cuando Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente Irán, lo que desencadenó una guerra más amplia en Oriente Medio, según tres fuentes con conocimiento directo de las negociaciones.

La pausa amenaza con paralizar la implementación de la iniciativa de paz de Trump en Oriente Medio, que él mismo ha presentado como un objetivo fundamental de su política exterior. Se produce menos de un mes después de que consiguió miles de millones de dólares en promesas para Gaza por parte de los Estados árabes del Golfo, países que ahora se enfrentan a los ataques iraníes a medida que se amplía el conflicto.

El plan de Trump para Gaza depende en parte de que los militantes de Hamás depongan las armas a cambio de la amnistía, una medida destinada a allanar el camino para la reconstrucción y nuevas retiradas militares israelíes. Los mediadores de la Casa Blanca han estado negociando entre Israel y Hamás sobre la cuestión del desarme.

Las negociaciones sobre esta y otras cuestiones se interrumpieron cuando comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, dijeron las tres fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para poder comentar las delicadas conversaciones. No se había informado anteriormente de una pausa en las conversaciones sobre desarme.

Un funcionario de la Casa Blanca negó que se hubiera producido ninguna pausa en las conversaciones y dijo: "Las discusiones sobre el desarme continúan y son positivas. Todos los mediadores coinciden en que se trata de un paso fundamental para permitir la reconstrucción del pueblo de Gaza".

Sin embargo, Zaha Hassan, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Washington, dijo que países como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que prometieron fondos para la misión de la Junta de Paz de Trump, podrían estar cuestionándose ahora si "realmente es dinero bien gastado, ahora que están esquivando los cohetes".

HAMÁS CONFIRMA PAUSA EN CONVERSACIONES SOBRE PLAN DE TRUMP

Una de las fuentes, que tiene conocimiento directo del trabajo de la misión de la Junta de Paz de Trump, describió la pausa como un breve y menor retraso causado por las interrupciones de los vuelos, que impiden a los mediadores y representantes viajar por la región. Las conversaciones se han celebrado con frecuencia en El Cairo.

A largo plazo, la Junta de Paz cree que la guerra podría acelerar la resolución de la cuestión del desarme al eliminar la influencia iraní, que durante mucho tiempo ha apoyado financieramente a Hamás, según la fuente.

Otra fuente, un funcionario palestino cercano a los esfuerzos de mediación, dijo que se esperaba que Hamás mantuviera conversaciones con mediadores egipcios, qataríes y turcos el día en que estalló la guerra, pero la reunión se canceló y no se ha fijado una nueva fecha.

Un funcionario de Hamás confirmó que las conversaciones sobre el plan de Trump para Gaza se habían congelado por ahora, pero se negó a dar más detalles. El Gobierno de Israel no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un funcionario de la administración Trump dijo que "la situación en la región ha afectado a algunos viajes, pero las conversaciones y los avances continúan".

El Ejército israelí ha reducido los ataques en Gaza desde el inicio de la guerra, pero, alegando amenazas de Hamás, no los ha cesado, mientras aviones israelíes llevan a cabo campañas de bombardeos en Irán y Líbano. Al menos 16 palestinos han muerto en Gaza desde el 28 de febrero, según las autoridades sanitarias.

"En cuanto termine la guerra contra Irán, (Israel) volverá a atacarnos con la misma frecuencia y la misma violencia", dijo Talal Hamouda, de 46 años, que vive en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, con su mujer y sus cinco hijos.

Por su parte, Hamás ha seguido reafirmando su control en las zonas que controla en Gaza desde que comenzó la guerra. Fuentes cercanas al grupo afirman que, en los últimos días, combatientes de Hamás han tendido emboscadas a varios miembros de milicias respaldadas por Israel en el norte y el sur de Gaza, matando al menos a dos personas.

PREOCUPA POSIBLE ATAQUE A BASE LIDERADA POR EEUU EN ISRAEL

El plan de Trump para Gaza comenzó con un alto el fuego en octubre que dejó a Israel controlando más de la mitad del territorio y a Hamás controlando el resto. La iniciativa pareció cobrar impulso en el mes previo a la guerra, con la reapertura del paso fronterizo de Gaza con Egipto y nuevas promesas de reconstrucción.

Gran parte de la coordinación multinacional de Washington sobre la política de Gaza se ha llevado a cabo desde un complejo militar liderado por Estados Unidos en el sur de Israel. Los diplomáticos extranjeros destinados allí dijeron que el impulso del plan parecía haberse estancado a medida que se intensificaba la guerra con Irán.

Tres diplomáticos dijeron que el Centro de Coordinación Civil-Militar redujo sus operaciones al mínimo cuando comenzó la guerra, y que existía la preocupación de que pudiera ser blanco de misiles iraníes.

Los diplomáticos dijeron que funcionarios estadounidenses de alto rango parecen centrados ahora en la guerra con Irán, lo que deja a Gaza con una atención limitada por parte de las altas esferas. Aun así, las conversaciones de trabajo entre los países han continuado con la esperanza de que el plan pueda avanzar una vez que termine la guerra.

Natan Sachs, investigador principal del Instituto de Oriente Medio con sede en Washington, dijo que "solo la atención sostenida de la Administración Trump puede mantener el plan en marcha, y la guerra con Irán tiene el potencial de socavar precisamente eso".

"Sin ella, los objetivos divergentes de las dos partes beligerantes podrían conducir fácilmente a resultados muy diferentes y, potencialmente, a la reanudación de los combates". (Reporte de Rami Ayyub y Alexander Cornwell en Jerusalén y Nidal al-Mughrabi en El Cairo, con información adicional de Simon Lewis y Bo Erickson en Washington; edición de Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)