Plan del príncipe heredero exiliado para Irán busca complacer a Trump, según expertos

TEL AVIV, Israel (AP) — No ir en busca de armas nucleares. Enfrentar el narcotráfico. Un reconocimiento inmediato del Estado de Israel. Exportar copiosas cantidades de petróleo y gas.

El príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi expuso el jueves sus aspiraciones para Irán si su teocracia es derrocada, y los expertos afirman que suenan exactamente como lo que el presidente estadounidense Donald Trump quiere escuchar.

Ese plan probablemente está dirigido a tratar de asegurar apoyo para gobernar Irán si las protestas a nivel nacional logran derrocar a la República Islámica. Los activistas describen una represión sangrienta por parte de las fuerzas de seguridad que ha matado a 2637 personas y ha sofocado ampliamente las protestas.

Pero Trump aún no ha dado muestras de respaldar por completo a Pahlavi.

"Realmente está tratando de obtener la aprobación de Trump, para dar la impresión de que tiene ese fuerte apoyo, pero no parece estar funcionando", indicó Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy, un grupo de expertos en Washington y autor de varios libros sobre Irán.

Muchos de sus objetivos también coinciden con los deseos del primer ministro israelí de línea dura, Benjamin Netanyahu, quien ha forjado una estrecha asociación con Trump.

"Está tratando de obtener apoyo del gobierno de Estados Unidos porque no está tratando de hacer una revolución desde abajo, sino que está tratando de ser instalado desde arriba", añadió Parsi. "Eso refleja la falta de confianza y muestra que realmente carece de una base de apoyo".

El padre de Pahlavi, el sha Mohammed Reza Pahlavi, fue derrocado en la Revolución Islámica de 1979 que dio paso a la actual República Islámica. Pahlavi instó a los manifestantes a salir a las calles la semana pasada, cuando las autoridades iraníes suspendían el servicio de internet y lanzaban su represión.

"La caída de la República Islámica y el establecimiento de un gobierno secular y democrático en Irán no sólo restaurará la dignidad de mi pueblo, sino que beneficiará a la región y al mundo", publicó Pahlavi en un video en X.

Pahlavi no ha respondido una solicitud de comentarios adicionales sobre sus planes.

Buscando la aprobación de Trump

"Está tratando de marcar todas las casillas de todo lo que pueda correlacionarse con Trump", sostuvo Danny Citrinowicz, quien llegó a encabezar una investigación sobre Irán en una de las ramas de inteligencia militar israelí y ahora es investigador principal en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un grupo de expertos en defensa israelí.

En todo el mundo, muchos manifestantes levantaron su foto. Pero no queda claro cuánto apoyo tiene Pahlavi entre la población iraní, aunque parece tener un "pequeño mínimo", dijo Parsi.

"La gente está gritando 'Pahlavi' en las calles de Irán, no porque realmente lo quieran, sino porque no hay otro nombre que gritar", señaló por su parte Citrinowicz.

Casi 50 años de gobierno teocrático han dejado pocas oportunidades para que figuras de oposición importantes se unan, por lo que Pahlavi es uno de los pocos rostros reconocibles. Pahlavi mismo ha hecho poco para construir o fortalecer un movimiento de oposición durante más de cuatro décadas en el exilio, agregó Parsi.

"No quieren reemplazar una dictadura con otra, y él no es una figura unificadora. Ha estado tratando de construirse como el sucesor, pero no está allí", resaltó Citrinowicz.

Trump tiene sus reservas sobre un "buen tipo"

Trump también expresó reservas sobre Pahlavi, llamándolo frecuentemente un "buen tipo" en entrevistas, pero planteando dudas sobre si los iraníes aceptarán su liderazgo.

"Parece muy agradable, pero no sé cómo se desempeñará dentro de su propio país. Y realmente no hemos llegado a ese punto todavía", comentó Trump a Reuters el miércoles. "No sé si su país aceptará su liderazgo, y ciertamente si lo hicieran, estaría bien para mí".

Pahlavi lanzó su video en X poco después de la entrevista.

Los acérrimos monárquicos iraníes en el exilio llevan mucho tiempo soñando con el regreso de la dinastía Pahlavi al poder. Sin embargo, factores como los amargos recuerdos del gobierno de su padre y la represión de cualquier oposición por parte de la temida agencia de inteligencia Savak han impedido que Pahlavi gane popularidad. También existe la percepción de que él y su familia, que han vivido en el extranjero durante casi 50 años, han perdido el contacto con su patria.

Los medios estatales iraníes, que durante años han catalogado a Pahlavi como corrupto, culpan de las recientes protestas a "elementos terroristas monárquicos".

El jueves, la Red de Noticias Estudiantiles, una agencia de medios que se cree tiene lazos con la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, transmitió entrevistas con personas en la calle que fueron despectivas hacia Pahlavi.

"Está cometiendo un gran error. Díganle que no intervenga", dijo una persona. Otra gritó: "¡muerte al sha!".

Su llamado parece dirigido a una audiencia extranjera

Citrinowicz comentó que el video de Pahlavi sobre su plan para después de la teocracia fue hecho en inglés, no en farsi, porque está tratando de apelar a Trump, en lugar del pueblo iraní.

Agregó que la única esperanza de Pahlavi de ganar poder es con el apoyo de Washington, incluida la intervención militar de Estados Unidos. Trump ha parecido retractarse de las amenazas de intervención militar estadounidense en los últimos días, pero no lo ha descartado.

Pahlavi ha cultivado durante mucho tiempo una relación con Israel, que tenía una relación cercana con Irán antes de la Revolución Islámica. Pahlavi visitó Israel en 2023 y se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un acérrimo detractor de larga data sobre Irán cuya crítica al acuerdo nuclear de 2015 de Teherán impulsó la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del pacto.

Los medios israelíes el jueves hicieron referencia pasajera a la promesa de Pahlavi de renovar las relaciones entre Israel e Irán, pero se centraron más en la amenaza inmediata de que Israel se vea arrastrado a una posible guerra si Estados Unidos ataca.

Tanto Irán como Israel aún se están recuperando de la guerra de 12 días del verano pasado. Los ataques israelíes en Irán mataron a 1190 personas e hirieron a otras 4475, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, y los bombardeos de misiles de Irán mataron a casi 30 personas en Israel e hirieron a 1000.

Las actuales protestas comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, ya que la economía del país está siendo presionada por sanciones internacionales impuestas en parte por su programa nuclear.

El número de muertos de 2637 desde el mes pasado, también de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas. La agencia ha sido precisa a lo largo de múltiples años de protestas, confiando en una red de activistas dentro de Irán que confirma todas las muertes reportadas.

Con las comunicaciones muy limitadas en Irán, The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente la cifra de muertos proporcionada por el grupo. El gobierno teocrático de Irán no ha brindado números generales de bajas relacionadas con las protestas.

___

El periodista de The Associated Press Jon Gambrell contribuyó a este despacho desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.