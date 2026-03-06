Plan del Tesoro de EE.UU. sobre futuros de petróleo está en estudio, pero no habrá anuncios pronto

6 mar (Reuters) - El plan del Tesoro de Estados Unidos para abordar el aumento de los precios de la energía por la guerra en Irán, incluidas posibles medidas relacionadas con el mercado de futuros del petróleo, sigue en estudio, pero por ahora no hay planes inmediatos de anunciar nada, dijo el viernes un funcionario.

Más temprano en el día, Bloomberg News informó que el Gobierno de Donald Trump descartaba por ahora recurrir al Departamento del Tesoro para negociar futuros de petróleo, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el jueves que se esperaba que el Tesoro anunciara pronto medidas destinadas a combatir el aumento de los precios de la energía a raíz del conflicto con Irán, incluidas posibles medidas relacionadas con el mercado de futuros del petróleo.

Esto hizo bajar brevemente los precios más de un 1% a primera hora del viernes.

Los precios estaban en camino de registrar su mayor alza semanal desde la extrema volatilidad de la pandemia de COVID-19 en la primavera boreal de 2020, ya que el conflicto en Oriente Medio mantuvo paralizados los envíos y las exportaciones de energía a través del vital estrecho de Ormuz.

(Reporte de Shubham Kalia en Bangalore; Editado en español por Javier Leira)