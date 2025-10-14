Plan internacional de la NFL exige mucha atención a la calidad de los campos internacionales

LONDRES (AP) — Nick Pappas puede enumerar los tipos de superficies de campo en los estadios internacionales de la misma manera que un quarterback puede llamar jugadas en la bolsa.

Césped híbrido de centeno en Croke Park en Dublín. Césped azul híbrido cosido en el Olympiastadion en Berlín. Césped híbrido de centeno cosido en el Santiago Bernabéu en Madrid. Estas tres son las nuevas ciudades anfitrionas esta temporada en el ajetreado calendario internacional de la NFL.

Como director de campos de la NFL, el trabajo de Pappas es asegurarse de que las superficies internacionales cumplan con los estándares de la liga. Pero expandir el fútbol americano alrededor del mundo presenta algunos desafíos.

“Nuestros deportistas son muy únicos en el hecho de que son más grandes, más fuertes y más rápidos que la mayoría de los deportistas”, dijo Pappas.

Y cuando jugadores que pesan más de 300 libras plantan sus pies y se golpean entre sí durante tres horas un domingo, puede afectar una superficie destinada al fútbol.

“Por lo tanto, las necesidades de la superficie aumentan drásticamente en comparación con el fútbol, donde los jugadores se mueven en el espacio”, comentó Pappas en una entrevista con The Associated Press. “El estilo de juego que practican es un poco menos exigente para el campo”.

Aquí hay más información sobre los campos internacionales:

Tipos de césped

La mayoría de los campos europeos utilizan césped de temporada fría, que es centeno o césped azul, o una mezcla de ambos, dijo Pappas. El césped Bermuda de temporada cálida se utiliza en la mayoría de los campos de césped natural de la NFL en Estados Unidos.

El césped Bermuda es más fuerte y proporciona más estabilidad.

“El centeno típico y el césped azul pueden ser un poco más desafiantes, por lo que terminamos confiando más en campos híbridos cuando vamos internacionalmente, y eso ya es típicamente lo que se está utilizando en esos lugares”, expresó Pappas, quien comenzó a supervisar los campos internacionales en la temporada 2022.

Las versiones híbridas todavía son principalmente césped natural, pero reforzadas con fibras sintéticas que comprenden hasta el 7% de la superficie, explicó Pappas.

La superficie híbrida de “alfombra” del Croke Park se instaló tres semanas antes de que los Steelers de Pittsburgh vencieran 24-21 a los Vikings de Minnesota en el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

El estadio de Wembley, donde los Jaguars de Jacksonville enfrentarán a los Rams de Los Ángeles el domingo, utiliza el mismo tipo de superficie.

En el Bernabéu, las fibras sintéticas están cosidas en el césped.

“Una máquina entra y coloca fibras a unas siete pulgadas de profundidad en el suelo, y esas fibras se extienden hasta el dosel del césped", explicó.

Como todos los sistemas híbridos, eso es lo que proporciona gran parte de la tracción y estabilización”.

El estadio en Sao Paulo, Brasil, donde la NFL ha celebrado dos partidos, también utiliza un sistema cosido, agregó Pappas.

De Mbappé a Tua

El 16 de noviembre, en el primer partido de la NFL en España, los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington jugarán en la misma superficie de césped híbrido que Kylian Mbappé y sus compañeros del Real Madrid.

“Correcto, esa misma superficie”, afirmó Pappas.

Al principio de su renovación del Bernabéu, el Real Madrid había delineado un plan similar al del Estadio Tottenham Hotspur con un campo de césped retráctil que daría paso a uno sintético para ser utilizado para el fútbol americano.

El campo multipanel del Bernabéu se conserva bajo tierra.

“Todo está controlado por el clima, y luego sacan ese campo cuando están listos para jugar en él”, explicó Pappas.

“El Bernabéu, no lo diseñaron en conjunto con nosotros, como lo hizo Tottenham, y no lo construyeron específicamente para la NFL, todavía había mucho que resolver cuando comenzamos a determinar dónde íbamos a jugar en España”.

Los campos de fútbol son más cortos de lo que se necesita para la NFL, por lo que tuvieron que asegurarse de que hubiera suficiente espacio.

“Finalmente, decidimos utilizar sus tecnologías y luego construir a partir de eso en lugar de tener que hacer un campo artificial completamente nuevo allí”, comentó Pappas.

En el Olympiastadion en Berlín, se instaló un campo de césped azul híbrido cosido este verano. Los Colts de Indianápolis enfrentarán a los Falcons de Atlanta allí el nueve de noviembre.

No siempre es fácil en el extranjero

En 2018, la NFL tuvo que cancelar un partido en el Estadio Azteca en Ciudad de México debido a las malas condiciones del campo.

El primer partido de temporada regular de Alemania fue un gran éxito hace tres años. Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay vencieron 21-16 a los Seahawks de Seattle en el Allianz Arena en Múnich.

¿El único inconveniente? El campo resbaladizo.

El estadio local del Bayern Múnich tenía un campo de césped 100% natural en ese momento. Un jugador de Seattle se quejó de volar diez horas para jugar en un campo “terrible”. El entrenador de los Bucs, Todd Bowles, dijo que estaba “muy resbaladizo”. El verano siguiente, el Bayern Múnich cambió a un campo híbrido.

“Hemos seguido aprendiendo que es importante para nosotros hacer algunos de los cambios que creemos necesarios al principio para asegurar la calidad al final”, comentó Pappas.

La NFL presionó para obtener un campo híbrido para sus dos partidos en el Deutsche Bank Park en Frankfurt en 2023.

Después del partido en Croke Park, el quarterback de los Steelers Aaron Rodgers dijo que el campo estaba “impecable”.

El receptor de los Vikings Justin Jefferson describió el césped como “un poco resbaladizo”.

Pappas, quien también trabaja en el campo del Super Bowl cada temporada, sabe que la crítica es parte del trabajo.

“He recibido lo bueno y lo malo en el lado de la transmisión. He visto campos buenos desempeñarse muy bien y he visto campos desempeñarse no tan bien”, comentó.

“Cada partido que hago es una oportunidad para aprender algo, y sacamos algo nuevo de ello y nos hace mejores para el próximo”.

