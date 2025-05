Plan israelí de distribución de ayuda en Gaza es "contrario a los principios humanitarios", dice ONG noruega

El proyecto del gobierno israelí de distribuir la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en centros controlados por el ejército es "fundamentalmente contrario a los principios humanitarios", declaró este lunes a la AFP el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

"No podemos y no queremos hacer algo que es fundamentalmente contrario a los principios humanitarios", dijo Jan Egeland a la AFP, subrayando que "las agencias de las Naciones Unidas y todos los demás grupos humanitarios internacionales dijeron no a esa idea del gabinete israelí y del ejército israelí".

