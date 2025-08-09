Plan israelí en Gaza "provocación a las potencias", ANP

(ANSA-AFP) - RAMALLAH, 9 AGO - El plan de Israel para Gaza City constituye una "provocación" y una nueva "escalada de la guerra contra el pueblo palestino" que amenaza la "estabilidad regional", declaró el portavoz de la Presidencia de la Autoridad Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeineh.

El funcionario acusó al Estado judío de ignorar las críticas y advertencias internacionales de las potencias mundiales, calificando estas acciones de "desafío y provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz".

"La Franja de Gaza es parte integral del Estado de Palestina, al igual que Jerusalén y Cisjordania. Sin ella, no habrá un Estado palestino", añadió Rudeineh. (ANSA-AFP).