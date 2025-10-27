Planas espera que Bruselas aumente la pesca en el Mediterráneo tras los "esfuerzos desmesurados" de la flota

BRUSELAS, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado este lunes a la Comisión Europea a aumentar la pesca en el Mediterráneo, tras insistir en los "esfuerzos desmesurados" de la flota española en los últimos años, en los que la Unión Europea ha ido encadenando reducción y restricciones a la actividad pesquera.

"El informe científico es positivo, va en la buena dirección, nos llena de satisfacción que el gran esfuerzo realizado dé resultado y yo creo que la Comisión tiene que trabajar", ha señalado el titular de Pesca a su llegada a la reunión de ministros del ramo en Luxemburgo, a menos de dos meses de que los Estados miembros discutan las cuotas de pesca para 2026 basándose en la propuesta del Ejecutivo europeo, que se nutre de los informes sobre stocks de las poblaciones marinas.

En este sentido, Planas ha recordado que la flota en el Mediterráneo lleva "cinco años reduciendo las capacidades de captura". De este modo ha indicado que la intención de España es que se logre "el incremento" para el aumento de la flota en esta cuenca.

"Se ha hecho un esfuerzo absolutamente desmesurado en relación con los objetivos planteados. Ahora es el momento de que la Comisión mantenga esa sostenibilidad también desde el punto de vista económico para nuestra flota", ha expuesto.

CABALLA Y ATÚN

Respecto a la opción de una drástica reducción de la captura de caballa, ahora mismo se sugiere de parte de los informes técnicos un recorte del 70%, Planas ha reconocido que será "difícil de digerir" pero, en todo caso, ha subrayado que este esfuerzo debe aplicarse también a países de fuera de la UE, caso de Noruega o Reino Unido.

"Si hacemos ese esfuerzo, otros estados que están fuera de la Unión, tienen que hacerlo también. Si no se sitúan al mismo nivel, la Comisión debe actuar", ha defendido, antes de reunirse con sus pares europeos.

"Lo que no es lógico es que nosotros hagamos un esfuerzo de sostenibilidad y otros no lo hagan a este respecto. Nuestra preocupación es que por parte de algún estado costero se adopten decisiones unilaterales", ha añadido sobre el caso de la captura de caballa.

Sobre la pesca de atún, Planas ha apuntado a los informes científicos que señalan una recuperación del 19,3%, por lo que ha defendido que la propuesta de capturas de Bruselas "debería situarse en esa cifra o próxima a ella", indicando que los programas de recuperación de la especie han resultado exitosos.

"Ahora tenemos que mantener el equilibrio ambiental porque ciertamente también el atún rojo es uno de los elementos que lógicamente consume otras especies que también son objeto de captura", ha apuntado.