Straight Talk Wireless™, una marca líder de telefonía inalámbrica prepagada que funciona en la red 5G más confiable de Estados Unidos 1 y que se vende exclusivamente en Walmart, está dando a los consumidores aún más razones para cambiarse ofreciendo actualizaciones en planes de datos ilimitados que ahora incluyen Walmart+ gratis.

El actor y comediante Jim Gaffigan protagoniza la nueva campaña de Straight Talk Wireles promoviendo los nuevos beneficios de la membresía Walmart+ (Photo: Business Wire)

A partir de hoy, los planes Straight Talk Wireless Gold y Platinum – que ya cuentan con datos 5G ilimitados, además de hotspot y almacenamiento en la nube – ofrecerán aún más valor y beneficios de ahorro de dinero con una membresía Walmart+ incluida. Walmart+ ofrece a los clientes de Straight Talk envío gratis, entrega gratuita desde las tiendas, ahorros en combustible, acceso anticipado a ofertas navideñas y mucho más 2, lo que hace sentir a sus miembros como verdaderos VIP.

"Los clientes de Straight Talk son compradores leales a Walmart a quienes les encanta ahorrar dinero, y nos encanta encontrar nuevas formas de aumentar el valor que podemos aportarles", dijo Angie Klein, Presidente de la organización Verizon Value. "Con la asociación de tanto tiempo de Straight Talk con Walmart, tenía sentido agregar Walmart+ a nuestros planes. Los datos ilimitados se combinan con ahorros ilimitados".

"Somos el minorista exclusivo de Straight Talk y esta nueva oferta realmente trae lo mejor de lo que Walmart y Verizon Value pueden hacer juntos", dijo Mehrdad Akbar, Vicepresidente de DMM Wireless Services de Walmart. "Estamos entusiasmados de mostrarles a los clientes de Straight Talk cuánto dinero más pueden ahorrar con el poder de Walmart+ ahora incluido".

El anuncio viene a continuación de la reciente introducción de los nuevos planes familiares de Straight Talk con cuatro líneas con datos ilimitados ahora tan bajos como $25/mes por línea 3, y refleja una inversión continua en aumentar el valor para los clientes de Straight Talk.

El lanzamiento de Walmart+ está respaldado por nuevos anuncios en una campaña más grande con el actor y comediante Jim Gaffigan, junto con una serie de activaciones de marketing planificadas para el cuarto trimestre del año. Además, la iniciativa llega justo cuando las personas están preparando sus carteras para la temporada navideña de 2023. El año pasado, el estadounidense promedio gastó alrededor de $1,300 en gastos relacionados con las fiestas 4, lo que se alinea con la cantidad que los compradores de Walmart pueden ahorrar por año con Walmart+ 5.

Para materializar la oferta, Straight Talk organizará una experiencia de compra VIP en una de las tiendas Walmart más concurridas del país en las próximas semanas, diseñada para celebrar a las "Personas Interesadas en el Valor" como verdaderos VIP. El evento contará con un anfitrión famoso, una estación de peluquería y maquillaje, un paseo por la alfombra verde y bolsas de regalos para los clientes. El tratamiento de estrellas se extiende a todo el país con entregas de "#VIPFeels" a clientes VIP locales seleccionados durante la temporada navideña, en la que afortunados compradores de Walmart recibirán una bolsa promocional VIP especialmente seleccionada.

Además de proporcionar llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados, el plan Straight Talk Gold ofrece 15GB de datos de hotspot y 100GB de almacenamiento en la nube y llamadas gratis a Canadá y México por tan sólo $35 al mes por cuatro líneas o $55 al mes por una línea. El plan Platinum ofrece 20GB de datos de hotspot y 100GB de almacenamiento en la nube, llamadas internacionales a 60 países y beneficios de protección de dispositivos Mobile Protect por $45 al mes para 4 líneas o $65 al mes para una línea.

Acerca de Straight Talk Wireless

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com. Straight Talk es parte de la cartera de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Total by Verizon, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Para obtener más información sobre Straight Talk Wireless, visite www.straighttalk.com.

Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) es un minorista omni-canal, dirigido por personas e impulsado por la tecnología que ayuda a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor, en cualquier momento y en cualquier lugar, en las tiendas, en línea y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, aproximadamente 240 millones de clientes y miembros visitan más de 10.500 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico en 20 países. Con ingresos de 611.000 millones de dólares en el año fiscal 2023, Walmart emplea a aproximadamente 2,1 millones de asociados en todo el mundo. Walmart sigue siendo líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo. Se puede encontrar información adicional sobre Walmart visitando corporate.walmart.com, en Facebook en facebook.com/walmart, en Twitter en twitter.com/walmart, y en LinkedIn en linkedin.com/company/walmart.

