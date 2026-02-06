Planes de US$600.000 millones de grandes tecnológicas inquietan aún más a los inversores

*

Nerviosismo tecnológico se apodera del mercado

Acciones de Amazon caen un 8%

Empresas de datos y análisis se enfrentan a presiones

Por Lucy Raitano y Dhara Ranasinghe

LONDRES, 6 feb (Reuters) -

El gasto previsto de US$600.000 millones en inteligencia artificial de las grandes empresas tecnológicas en 2026 está aumentando la inquietud de los inversores, que evalúan las implicaciones para la rentabilidad, así como una posible amenaza existencial para las empresas de software. Las acciones de Amazon, que dijo que su gasto de capital podría duplicarse respecto del año anterior, caían en la apertura del mercado el viernes, mientras que las acciones de otras grandes empresas tecnológicas subían y Wall Street avanzaba.

Mientras tanto, las acciones de las empresas de análisis de datos siguieron sometidas a la presión vendedora por la preocupación de que se enfrenten a una amenaza existencial por parte de los nuevos y potentes modelos de IA.

Alphabet y Amazon, miembros del llamado grupo de los "Siete Magníficos" de las mayores empresas estadounidenses, revelaron esta semana sus planes de gastar mucho más de lo previsto en infraestructura de inteligencia artificial.

Si bien los mercados reaccionaron con preocupación, lo que provocó una caída de las acciones, analistas dijeron que las empresas tienen margen porque son rentables.

Aunque algunos analistas afirmaron que la caída del mercado bursátil ha sido exagerada, los inversores siguen mostrándose cautos.

"Noticias que habrían impulsado las acciones a nuevos máximos durante el pico del optimismo por la IA ahora son interpretados con mucha más cautela por los inversores", dijo Carlota Estragues López, estratega de renta variable de St. James's Place en Londres.

"No es solo el rendimiento de la inversión lo que preocupa a los inversores, sino también el riesgo de un liderazgo de mercado limitado que lucha por ampliarse a más de solo un puñado de nombres de gran capitalización".

SACUDIDA A LAS EMPRESAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Una nueva extensión de Claude, de Anthropic, desencadenó una venta masiva de acciones de empresas de software y análisis de datos.

Las acciones de London Stock Exchange Group

recuperaron algo de terreno el viernes, pero el precio seguía bajando casi un 6% en la semana, la segunda consecutiva de fuertes pérdidas.

La caída de esta semana en las acciones expuestas a la IA ha lastrado los mercados bursátiles en general.

Las acciones globales

van camino de registrar la peor semana desde noviembre, con una caída del 1,6%.

El nerviosismo de los inversores ante la posible disrupción provocada por la inteligencia artificial coincide con una tendencia creciente a castigar a las grandes empresas tecnológicas por anunciar un gasto aún mayor en tecnología.

Alphabet, la empresa matriz de Google, también aumentó sus planes de gasto el jueves, lo que provocó una caída de hasta el 8% en sus acciones en un momento dado, aunque al final del día cerraron estables.

"Tanto Alphabet como Amazon obtuvieron unos sólidos resultados empresariales, impulsados por un crecimiento superior al esperado en la nube. Pero eso no ha sido suficiente para distraer a los mercados de sus crecientes planes de inversión de capital", dijo Aarin Chiekrie, analista de renta variable de Hargreaves Lansdown.

(Reporte de Lucy Raitano y Dhara Ranasinghe; edición en español de Javier López de Lérida)