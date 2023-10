A diferencia del Sistema Solar, los planetas gaseosos gigantes suelen comportarse como agentes del caos, asegurando que nada viva en sus vecinos similares a la Tierra alrededor de otras estrellas.

Nuevos estudios muestran que los mundos gigantes tienden a expulsar a los planetas m√°s peque√Īos de su √≥rbita y causar estragos en sus climas.

J√ļpiter, con diferencia el planeta m√°s grande de nuestro sistema solar, desempe√Īa un importante papel protector. Su enorme campo gravitacional desv√≠a cometas y asteroides que de otro modo podr√≠an chocar contra la Tierra, ayudando a crear un entorno estable para la vida. Sin embargo, los planetas gigantes en otras partes del universo no necesariamente protegen la vida en sus planetas vecinos m√°s peque√Īos y rocosos.

Un artículo del Astronomical Journal detalla cómo la atracción de planetas masivos en un sistema estelar cercano probablemente expulse a sus vecinos similares a la Tierra fuera de la "zona habitable". Esta zona se define como el rango de distancias de una estrella que son lo suficientemente cálidas como para que exista agua líquida en la superficie de un planeta, lo que hace posible la vida.

A diferencia de la mayor√≠a de los otros sistemas solares conocidos, los cuatro planetas gigantes de HD 141399 est√°n m√°s lejos de su estrella. Esto lo convierte en un buen modelo para compararlo con nuestro sistema solar, donde J√ļpiter y Saturno tambi√©n est√°n relativamente lejos del sol.

"Es como si tuvieran cuatro J√ļpiter actuando como bolas de demolici√≥n, desbaratando todo", dijo en un comunicado Stephen Kane, astrof√≠sico de UC Riverside y autor del art√≠culo de la revista.

Teniendo en cuenta los datos sobre los planetas del sistema, Kane realiz√≥ m√ļltiples simulaciones por computadora para comprender el efecto de estos cuatro gigantes. En concreto, quer√≠a observar la zona habitable de este sistema estelar y ver si la Tierra podr√≠a permanecer all√≠ en una √≥rbita estable.

"La respuesta es sí, pero es muy poco probable. Sólo hay unas pocas áreas seleccionadas donde la atracción gravitacional de los gigantes no sacaría a un planeta rocoso de su órbita y lo enviaría volando fuera de la zona", dijo Kane.

Si bien este artículo muestra planetas gigantes fuera de la zona habitable que destruyen las posibilidades de vida, un segundo artículo relacionado muestra cómo un planeta grande en el medio de la zona tendría un efecto similar.

Tambi√©n publicado en el Astronomical Journal, este segundo art√≠culo examina un sistema estelar a s√≥lo 30 a√Īos luz de la Tierra llamado GJ 357. Como referencia, se estima que la galaxia tiene 100.000 a√Īos luz de di√°metro, por lo que este sistema est√° "definitivamente en nuestro vecindario", dijo Kane.

Estudios anteriores encontraron que un planeta en este sistema, llamado GJ 357 d, reside en la zona habitable del sistema y se ha medido que tiene aproximadamente seis veces la masa de la Tierra. Sin embargo, en este artículo titulado "Agente del Caos", Kane muestra que la masa probablemente sea mucho mayor.

"Es posible que GJ 357 d tenga hasta 10 masas terrestres, lo que significa que probablemente no sea terrestre, por lo que no podría haber vida en él", dijo Kane. "O al menos, no podría albergar vida tal como la conocemos".

En la segunda parte del artículo, Kane y su colaboradora, la investigadora postdoctoral en ciencias planetarias de la UCR Tara Fetherolf, demuestran que si el planeta es mucho más grande de lo que se creía anteriormente, seguramente evitará que más planetas similares a la Tierra residan en la zona habitable junto a él.

Aunque también hay unos pocos lugares selectos en la zona habitable de este sistema donde una Tierra podría potencialmente residir, sus órbitas serían muy elípticas alrededor de la estrella. "En otras palabras, las órbitas producirían climas locos en esos planetas", dijo Kane. "Este documento es realmente una advertencia, cuando encontramos planetas en la zona habitable, no debemos asumir que son automáticamente capaces de albergar vida".

En √ļltima instancia, el par de art√≠culos muestra lo poco com√ļn que es encontrar el conjunto de circunstancias adecuado para albergar vida en otras partes del universo. "Nuestro trabajo nos da m√°s razones para estar muy agradecidos por la configuraci√≥n planetaria particular que tenemos en nuestro sistema solar", dijo Kane.