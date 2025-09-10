Planificador estatal chino promete mejorar políticas para alcanzar objetivo de crecimiento

Pekín, 10 sep (Reuters) - China hará pleno uso de sus políticas fiscales y monetarias y mejorará su conjunto de herramientas políticas para ayudar a alcanzar sus objetivos anuales, ya que la economía se enfrenta a una creciente complejidad e incertidumbre, dijo el miércoles el jefe del planificador estatal.

China redoblará sus esfuerzos para estabilizar el empleo, las empresas, los mercados y las expectativas, dijo Zheng Shanjie, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en un informe a los legisladores, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

"También debemos coordinar esfuerzos para facilitar un repunte razonable de los niveles de precios, mantener la estabilidad general del empleo y el crecimiento económico, mantener estables los fundamentos de la economía y esforzarnos por alcanzar los objetivos y tareas anuales de desarrollo económico y social", dijo Zheng.

"En la actualidad, la economía china funciona en general de manera estable, pero también hay que señalar que el impacto de los choques externos y el entrelazamiento de los riesgos y desafíos internos se están profundizando, y la complejidad, gravedad e incertidumbre de nuestro entorno de desarrollo están aumentando".

El Gobierno aspira a un crecimiento económico en torno al 5% este año.

China gestionará la capacidad en sectores clave para coordinar mejor la economía y las "luchas económicas y comerciales" externas, afirmó Zheng.

El país aplicará una política fiscal más proactiva y una política monetaria adecuadamente laxa "de forma minuciosa y detallada para desencadenar plenamente los efectos de las políticas", afirmó Zheng.

También se comprometió a llevar a cabo una investigación y preparación periódicas de las políticas y a mejorar continuamente el conjunto de instrumentos políticos.

China debería acelerar el despliegue de nuevos instrumentos financieros basados en políticas en la segunda mitad del año, añadió Zheng. (Reporte de Yukun Zhang, Ryan Woo y Kevin Yao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)