Planned Parenthood nuevamente está ofreciendo servicios de aborto en Wisconsin luego de haberlos suspendido por más de un año, desde que la Corte Suprema anuló el fallo Roe vs. Wade que dejaba la decisión en manos de cada mujer.

Las clínicas en el estado habían dejado de ofrecer abortos tras el fallo de junio de 2022, temiendo que se hiciera cumplir una ley estatal de 1849 que parece prohibir el procedimiento pero que había quedado nula por el fallo de 1973. Un juez falló el mes pasado que la ley no es aplicable para abortos médicos.

Tras ese fallo, Planned Parenthood empezó a volver a ofrecer abortos en clínicas en Madison y Milwaukee el lunes. La agrupación de planificación familiar no especificó cuántos abortos calcula que ofrecerá pero dijo que el lunes se colmó el calendario de citas en el consultorio de Milwaukee en las 24 horas subsiguientes al anuncio.

Debido a que los abortos no estuvieron disponibles en Wisconsin los últimos 15 meses, muchas mujeres viajaron al vecino Illinois, donde el procedimiento está disponible. Según Planned Parenthood de Illinois, sus clínicas allí han recibido siete veces más pacientes de Wisconsin desde que la Corte Suprema anuló Roe vs Wade.

La demanda en contra de la ley de 1849 fue interpuesta por el fiscal general de Wisconsin, quien es demócrata, y se prevé que llegará a la Corte Suprema de Wisconsin, que pasó al control de los liberales el mes pasado.

Varios demócratas, entre ellos el gobernador de Wisconsin Tony Evers, alabaron la reanudación de los servicios de aborto. Entretanto, grupos antiaborto en el estado la condenaron y prometieron seguir con sus litigios judiciales para ilegalizar totalmente el procedimiento.

Harm Venhuizen participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.