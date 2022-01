Planta china en Foshan de The LYCRA Company logra excelente puntuación de FEM Higg

WILMINGTON, Delaware.--(BUSINESS WIRE)--ene. 19, 2022--

The LYCRA Company, l铆der mundial en el desarrollo de fibras y soluciones innovadoras de tecnolog铆a para los sectores textil y de cuidado personal, anunci贸 hoy que su planta manufacturera m谩s grande, ubicada en Foshan, China, logr贸 una puntuaci贸n en el cuartil superior en su auditor铆a de terceros en la categor铆a M贸dulo de planta ambiental de Higg (Higg FEM).

The LYCRA Company site - located in Foshan, China which is part of the Guangdong province in China (Photo: Business Wire)

Higg FEM es una herramienta de evaluaci贸n de la sostenibilidad que The LYCRA Company est谩 utilizando para determinar el impacto ambiental de la planta de Foshan, homogeneizar la medici贸n de su desempe帽o ambiental interanual e identificar, priorizar y escalar las mejoras.

La puntuaci贸n Higg FEM de Foshan se calcula en funci贸n del porcentaje de preguntas de autoevaluaci贸n completadas y verificadas relacionadas con sus sistemas de gesti贸n ambiental, consumo de energ铆a y emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, aguas residuales, emisiones al aire, gesti贸n de residuos y de productos qu铆micos. La planta de Foshan efectu贸 el m贸dulo completo y sus respuestas fueron ratificadas por un verificador independiente.

鈥淔oshan es la primera de nuestras seis plantas de fabricaci贸n internacionales en someterse a la verificaci贸n de Higg FEM. Estamos encantados de haber logrado una puntuaci贸n tan alta en el cuartil superior en nuestra primera evaluaci贸n鈥, manifest贸 Choon Hueei Beck, gerente de planta de Foshan de The LYCRA Company. 鈥淓ste resultado positivo no solo demuestra el compromiso de The LYCRA Company con la sostenibilidad y la transparencia, sino que tambi茅n distinguir谩 a nuestros productos en un mercado altamente competitivo鈥.

En Foshan, la verificaci贸n de Higg FEM fue un proceso intensivo que abarc贸 tres d铆as y demand贸 meses de preparaci贸n y documentaci贸n, seg煤n Beck. 鈥淕racias a la ardua labor y la dedicaci贸n de un equipo polifuncional en Foshan y otras sucursales, ahora tenemos un plan para repetir este resultado exitoso en otras plantas, las cuales han realizado la autocertificaci贸n鈥, asegur贸.

Sita en la provincia de Guangdong, la planta de Foshan abri贸 por primera vez en 2005 y produce fibra de LYCRA庐 para prendas de vestir y fibra de LYCRA HyFit庐 para productos de cuidado personal con unos 500 empleados. Varios productos de fibra LYCRA庐 fabricados en Foshan cuentan con la certificaci贸n Gold Level Material Health del instituto Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre los esfuerzos de The LYCRA Company en torno a las evaluaciones de Higg FEM, haga clic aqu铆.

Higg FEM integra el conjunto de herramientas desarrolladas por la Sustainable Apparel Coalition, una alianza mundial sin fines de lucro de m谩s de 270 partes interesadas en la industria de la moda. Para saber m谩s sobre Higg FEM, visite este sitio web.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnol贸gicas para los sectores textil y de cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia t茅cnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en t茅rminos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo l铆deres, entre ellas: LYCRA 庐, LYCRA HyFit 庐, LYCRA 庐 T400 庐, COOLMAX 庐, THERMOLITE 庐, ELASPAN 庐, SUPPLEX 庐 y TACTEL 庐. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invenci贸n del hilo de spandex original, la fibra LYCRA庐. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para a帽adir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas dise帽adas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA 庐 y LYCRA HyFit 庐 son marcas comerciales de The LYCRA Company .

