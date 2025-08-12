Planta de litio de Albemarle en Chile opera normal mientras autoridades investigan accidente

(Agrega confirmación de Albermale sobre operación)

Por Daina Beth Solomon y Fabian Cambero

SANTIAGO, 12 ago (Reuters) -

La planta procesadora de litio La Negra de Albemarle en Chile opera con normalidad, confirmó el martes la empresa, mientras autoridades investigan un accidente reciente, que no dejó heridos.

El diputado chileno Jaime Araya, representante de la región de Antofagasta, donde está ubicada la planta, solicitó al regulador minero y a la Dirección del Trabajo una inspección del lugar la semana pasada tras recibir una denuncia por la rotura de una tubería que contenía ácido.

Araya señaló a Reuters que le informaron que la Inspección del Trabajo abrió una investigación.

"Las instalaciones de La Negra se encuentran actualmente operativas tras el incidente de la semana pasada. Nadie resultó herido y no prevemos que las ventas a nuestros clientes se vean afectadas", respondió la firma a una solicitud de comentarios de Reuters.

Elías Torres, dirigente sindical de la planta, señaló a Reuters por su parte que no podía hacer comentarios porque la investigación estaba en curso.

En tanto, la Dirección del Trabajo informó que no podía entregar información porque el asunto estaba bajo revisión. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Daina Beth Solomon y Ernest Scheyder; editado por Alexander Villegas. Editado en español por Natalia Ramos)