Plantas ecuatorianas, protestas en Argentina y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Ramón Pucha mostró cómo convertir una hoja en un sombrero para protegerse del sol mientras buscaba semillas para cultivar en los terrenos de su familia, donde conserva especies autóctonas y comparte semillas con comunidades vecinas en un esfuerzo para proteger la biodiversidad, en la región amazónica de Ecuador.

Estudiantes convocaron una marcha con motivo del Día de la Juventud en Caracas, Venezuela, para pedir la liberación de detenidos considerados presos políticos por sus familias y grupos de defensa de los derechos humanos.

Trabajadores convocados por sindicatos se congregaron en una plaza en Buenos Aires, donde cortaron el tránsito y se enfrentaron a la policía, mientras el Senado argentino debatió —y finalmente aprobó— una reforma laboral.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 6 y el 12 de febrero de 2026.

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Esteban Félix en Santiago, Chile.

