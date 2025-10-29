Plantas que no debes poner en tu cuarto de baño si no tienes ventanas ni luz natural
Plantas que no debes poner en tu cuarto de baño si no tienes ventanas ni luz natural
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los llamados baños de Pinterest se han convertido en un ideal estético: espacios luminosos, de líneas limpias y con plantas que aportan frescura y sensación de calma. En esas imágenes todo parece perfectamente equilibrado -el verde de las hojas, la madera natural, la luz que entra por una ventana enorme-, pero trasladar ese ambiente a un baño real no siempre es posible. La mayoría de viviendas no cuenta con tanta iluminación ni ventilación, y ahí es donde surgen los problemas: la humedad constante y la falta de luz natural pueden arruinar las plantas en cuestión de días.
Antes de dejarse llevar por la inspiración de las redes y colocar una maceta junto al lavabo, conviene saber que no todas las especies sobreviven en condiciones de penumbra y vapor. Algunas se marchitan, otras se pudren y otras simplemente dejan de crecer. La clave está en entender qué tipo de plantas pueden adaptarse -y cuáles no- a un baño sin ventanas ni luz directa.
PLANTAS QUE NO DEBERÍAS TENER EN UN BAÑO SIN LUZ
Aunque las imágenes de redes sociales estén llenas de suculentas, cactus o lavandas junto al espejo, estas especies no toleran la humedad ni la falta de sol. Los cactus y suculentas, por ejemplo, proceden de climas secos y soleados: el exceso de vapor y la poca luz los reblandece hasta pudrirlos.
Tampoco son buena idea las orquídeas, geranios o plantas aromáticas, que necesitan ventilación y luz constante para mantenerse sanas. En general, todas las especies que prefieren terrenos secos o temperaturas estables acaban enfermando si las colocamos en un baño sin ventanas.
LAS QUE SÍ RESISTEN (Y CÓMO CUIDARLAS)
En cambio, existen plantas que se adaptan bien a entornos húmedos y sombríos. Según la divulgadora Marina, creadora del perfil "En Abril Hojas Mil", lo mejor es elegir especies resistentes y con pocas exigencias de luz, como los potos, las sansevierias o las zamioculcas. Aunque no crezcan rápido, pueden sobrevivir si se sacan de vez en cuando a otra estancia para recibir algo de claridad. Eso sí, conviene mantenerlas alejadas de la ducha o del agua directa para evitar que las raíces se pudran.
Otra opción es incorporar luces de crecimiento y aprovechar el ambiente húmedo con plantas tropicales como calatheas, helechos o monsteras. También puedes optar por un bambú de la suerte, muy resistente, o por ramos preservados de eucalipto o flores secas, que aportan el mismo efecto decorativo sin mantenimiento.
Los expertos en jardinería interior recomiendan además otras especies ideales para estos espacios: la cinta (Chlorophytum comosum), que ayuda a purificar el aire; la aspidistra, capaz de vivir con poca luz y riego ocasional; o la palma areca, que prospera en ambientes cálidos y húmedos. Todas ellas soportan bien los cambios de temperatura y aportan un toque natural sin riesgo de que se estropeen al poco tiempo.
CONSEJOS PARA MANTENERLAS VIVAS
Incluso las plantas más resistentes necesitan algunos cuidados mínimos:
Usar luz artificial de amplio espectro o bombillas LED de crecimiento si el baño carece de ventanas. Evitar los encharcamientos: regar solo cuando el sustrato esté seco. Ventilar de vez en cuando o abrir la puerta tras la ducha para reducir la humedad excesiva. Limpiar las hojas regularmente para evitar que el polvo o el vapor acumulado dificulten la fotosíntesis.
