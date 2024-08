Plata en el relevo mixto: la 'vie en rose' de la marcha ecuatoriana

Seis días después del oro olímpico de Daniel Pintado en los 20 kilómetros, el marchista de Cuenca se colgó la medalla de plata junto a Glenda Morejón en la nueva prueba de maratón en relevo mixto.

La dupla ecuatoriana terminó con un tiempo de 2 horas, 51 segundos y 22 centésimas, por detrás de los españoles María Pérez y Álvaro Martín (2h50:31), mientras que el bronce fue para los australianos Jemima Montag y Rhydian Cowley (2h51:38).

Ecuador fue en el grupo de cabeza y llevando el ritmo hasta casi el último cuarto de la prueba, cuando ya con dos amonestaciones y con el riesgo de una tercera, Pintado vio cómo Martín le adelantaba hacia el km 29. Los españoles ya no perdieron la cabeza de la carrera y volaron a su victoria en esta prueba de nueva inclusión en el programa olímpico.

- Evitar la tercera tarjeta -

A los ecuatorianos les frenó llegar al tramo final con dos amonestaciones, por lo que en el último relevo, con Morejón, su estrategia fue conservadora para asegurar el segundo puesto y evitar una nueva tarjeta que le hubiera obligado a unos minutos de parón que hubieran sido letales.

"Los jueces fueron muy determinantes, ya con dos tarjetas no podíamos arriesgar para no perder plata, eso no se podía escapar. Al final, el objetivo no era ganar sino asegurar esa plata. Glenda hizo un trabajo excelente al final para asegurar esa ventaja que habíamos conseguido. Es un trabajo en equipo y va para todo el país", dijo Pintado a su paso por la zona mixta después de la prueba.

"Estos días desde el oro todo el mundo me decía que venía la segunda en camino, me estaban ya poniendo mucha presión. Pero sabíamos que se podía. Nos comprometimos a descansar bien y no tener distracciones. Hoy salimos con confianza y el resultado se ha dado", celebró.

Su compañera Morejón había sido sexta en la prueba individual y esta plata es el mayor éxito de su carrera hasta el momento.

"Las tarjetas que teníamos impidieron que fuéramos a por más. Con dos tarjetas me esforcé por mantener la calma y dar lo mejor de mí para obtener una medalla que es un sueño", señaló.

- Pintado iguala a Jefferson -

Ecuador consigue por su parte la séptima medalla olímpica de su historia y la segunda en esta edición, seis días después de que Pintado fuera oro en la prueba individual de 20 kilómetros marcha.

Esa disciplina se despide ya de París-2024 pero ha permitido al país sudamericano volver a colocarse en el mapa de la marcha, que había dado a Ecuador las dos primeras medallas olímpicas de su historia, con Jefferson Pérez, que fue oro en los 20 kilómetros en Atlanta-1996 y plata en Pekín-2008.

Pintado, de 29 años, añade la plata de esta prueba de relevo no solo a su oro del pasado jueves sino también a la plata mundial en 35 kilómetros que ganó el año pasado en Budapest.

"No he dejado de escuchar cosas lindas estos días. Irme de aquí con una medalla ya era un sueño, así que tener dos ya es demasiado", sonrío Pintado a los pies de la Torre Eiffel.

Para Glenda Morejón, de 24 años y sexta el jueves en la prueba individual, la medalla olímpica es el principal éxito hasta ahora en su carrera.

