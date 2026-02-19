Plata recibe autorización de regulador bancario mexicano para operar como banco

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - La fintech Plata informó el jueves que recibió el visto bueno del regulador bancario mexicano CNBV para iniciar operaciones como banco en el país latinoamericano

La empresa, que tiene tres millones de clientes activos actualmente en México, dijo en un comunicado que Banco Plata operará de manera 100% digital, sin sucursales y con atención personalizada 24/7 vía telefónica y en el chat incorporado en su aplicación

"Esta autorización marca el inicio de un año en el que se hará evidente la transición de la banca hacia un modelo verdaderamente digital", afirmó en el comunicado Neri Tollardo, cofundador y director general de Banco Plata

Hasta ahora, Plata se había limitado a ofrecer un solo producto en el mercado, la tarjeta de crédito Plata Card

"Mientras 82% de los mexicanos tienen un teléfono inteligente, solo el 25% usa el servicio de la banca digital", añadió Tollardo, en referencia al potencial de crecimiento del mercado fintech y de banca digital en la segunda mayor economía latinoamericana

La brasileña Nubank recibió el año pasado la autorización de la CNBV para obtener una licencia bancaria en México y la semana pasada anunció que invertirá US$4.200 millones en un plan de expansión en el país hasta 2030. (Reporte de Diego Oré; Escrito por Raúl Cortés Fernández)