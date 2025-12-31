Plata registra ganancia histórica en 2025, oro acumula mayor avance en más de 45 años

Por Sarah Qureshi

31 dic (Reuters) - Los metales preciosos cayeron el miércoles, pero el complejo registró unas impresionantes ganancias anuales, encabezadas por el salto histórico del 150% de la plata y la mayor alza anual del oro en más de 45 años.

* A las 15:15 GMT, el oro al contado restaba un 0,3% a US$4.331,73 la onza, tras caer a un mínimo de más de dos semanas durante la sesión y luego de haber tocado el viernes un pico histórico de US$4.549,71.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero perdían un 0,9% a US$4.346,40 la onza.

* El lingote ha subido casi un 65% en 2025, su mayor avance anual desde 1979, cuando factores geopolíticos, como la revolución iraní, impulsaron los precios al alza.

* El alza del metal dorado este año se vio impulsada por los recortes de tasas de interés y las apuestas de una mayor relajación monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense, los conflictos geopolíticos, la fuerte demanda de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en fondos cotizados.

* "Tal vez hacia finales del primer trimestre de 2026 podríamos ver al oro probar los US$5.000. Ciertamente, parece que el tipo de catalizadores que animan al oro, especialmente en el transcurso del año pasado, se han vuelto autosostenibles", dijo Ilya Spivak, de Tastylive.

* Los precios han retrocedido desde sus máximos recientes, ya que los operadores han recogido beneficios después de que la CME volviera a subir los márgenes de los futuros del metal.

* La plata al contado caía un 4,8% a US$72,83 la onza, después de alcanzar el lunes un máximo histórico de US$83,62.

* La plata ha ganado más de un 151% en 2025, superando con creces al oro, para registrar su mejor año de la historia.

* El platino al contado declinaba un 6,1% a US$2.064,21 la onza, tras tocar el lunes un máximo histórico de US$2.478,50 y con una mejora anual acumulada superior al 127%, la mayor de su historia.

* En tanto, el paladio subía un 0,1% a US$1.612,25, con lo que cierra el año con un avance superior al 78%, su mejor resultado en 15 años.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)