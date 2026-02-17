Plataforma de autos usados Kavak levanta US$ 300 millones en ronda liderada por Andreessen Horowitz

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters)

La plataforma latinoamericana de autos usados Kavak informó el martes que recaudó US$300 millones en una ronda de financiamiento liderada por la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz aportó US$200 millones al total recaudado y la ronda fue codirigida por WCM Investment Management e incluyó la participación de Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac y Allen & Company LLC, dijo Kavak en un comunicado. Según la compañía, la transacción marca la mayor inversión individual de Andreessen Horowitz en una empresa latinoamericana hasta la fecha, lo que indica una confianza renovada en el sector tecnológico de la región mientras Kavak avanza hacia la rentabilidad.

Kavak planea utilizar el capital para fortalecer su balance, ampliar su oferta de financiamiento e invertir en inteligencia artificial para automatizar las operaciones internas.

La empresa, que opera en América Latina y otros mercados emergentes, se dedica a formalizar la compra y venta de vehículos seminuevos en un sector históricamente caracterizado por el fraude y la informalidad.

En 2025 cerró con casi 120.000 transacciones, lo que representa un aumento de aproximadamente el 40% en comparación con el año anterior, alcanzando en diciembre su primer mes completo de rentabilidad global consolidada. Su división fintech otorgó un promedio anualizado de US$600 millones en crédito a clientes durante el cuarto trimestre de 2025. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)