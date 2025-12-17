Plataforma de juegos estadounidense Roblox promete cambios para que Rusia levante prohibición

Por Mark Trevelyan

LONDRES, 17 dic (Reuters) - La plataforma de juegos estadounidense Roblox está dispuesta a introducir cambios en algunas de sus funciones en Rusia, dijo la compañía el miércoles, en su intento de revertir la prohibición que se le impuso en el país a principios de mes.

El regulador de las comunicaciones Roskomnadzor anunció la prohibición el 3 de diciembre por motivos de seguridad infantil, lo que provocó el enfado de algunos usuarios rusos e incluso una inusual protesta el fin de semana en la ciudad siberiana de Tomsk.

La agencia de noticias Interfax citó el miércoles a Roskomnadzor diciendo que la empresa estadounidense se había puesto en contacto con ella y se había mostrado dispuesta a ajustarse a la legislación rusa.

"Si no se trata de una simple declaración, sino de una verdadera voluntad de la plataforma de cambiar su enfoque para garantizar la seguridad de los niños en Internet, Roskomnadzor interactuará con la plataforma como lo hace con cualquier otro servicio que cumpla con la legislación rusa", dijo el regulador.

ROBLOX BUSCA CONTINUAR CONVERSACIONES CON ROSKOMNADZOR

Un portavoz de Roblox confirmó el contacto con el regulador en un comentario enviado por correo electrónico a Reuters.

Roblox estaba dispuesto "a limitar temporalmente las funciones de comunicación en Rusia y a revisar nuestros procesos de moderación de contenidos para cumplir los requisitos legales necesarios para restablecer el acceso de nuestra comunidad a la plataforma", dijo el portavoz.

"Roblox tiene la intención de continuar el diálogo con Roskomnadzor a medida que se restablezca el acceso a la plataforma, incluidas las discusiones en torno a medidas de cumplimiento adicionales que puedan considerarse con el tiempo", añadió.

El portavoz declinó hacer más comentarios sobre cuándo podría levantarse la prohibición. Un usuario que intentó acceder a Roblox en Moscú el miércoles informó que vio una pantalla blanca y un mensaje que decía "comprobando actualizaciones".

Roblox ha sido prohibido en varios países, entre ellos Irak y Turquía, por la preocupación que suscita el uso de la plataforma por parte de depredadores que abusan de menores. La empresa afirma que respeta las leyes nacionales y que está profundamente comprometida con la seguridad de los usuarios.

Cualquier acuerdo para restablecer el acceso a Roblox supondría un raro caso de compromiso en las largas disputas de Rusia con las empresas tecnológicas estadounidenses.

Rusia ha introducido una censura de guerra que bloquea o restringe varias plataformas extranjeras de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y la aplicación de videollamadas FaceTime de Apple.

Las autoridades rusas dicen que estas medidas son necesarias para defenderse de una sofisticada "guerra de la información" desatada por las potencias occidentales y de lo que consideran una cultura occidental decadente que socava los valores tradicionales rusos.

REDES VPN PERMITEN ELUDIR PROHIBICIONES

Muchas personas eluden las prohibiciones utilizando redes privadas virtuales (VPN). Algunos jóvenes rusos han cuestionado la lógica de tales restricciones si pueden eludirse tan fácilmente; otros se preguntan por qué hay tan pocas alternativas rusas a las aplicaciones occidentales prohibidas.

Algunos padres y profesores rusos han expresado su preocupación por el hecho de que Roblox permita a los niños acceder a contenidos sexuales y comunicarse con adultos.

Roskomnadzor dijo que Roblox se había comprometido a tomar las medidas necesarias "para eliminar la información destructiva y peligrosa e impedir las actividades delictivas y las comunicaciones de los usuarios en la plataforma".

El portavoz de Roblox dijo, "Roblox está profundamente comprometida con la seguridad de nuestros usuarios, con un sólido conjunto de medidas de seguridad proactivas y preventivas diseñadas para detectar y prevenir contenidos dañinos en nuestra plataforma".

(Reporte de Mark Trevelyan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)