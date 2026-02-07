Plataforma envía por error US$40.000 millones en bitcoins a sus usuarios

Una plataforma surcoreana de intercambio de criptomonedas se disculpó este sábado tras transferir por error más de 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios, lo que provocó una breve ola de ventas

Bithumb afirmó que envió accidentalmente un total de 620.000 bitcoins, por lo que bloqueó las operaciones y los retiros de los 695 usuarios afectados durante 35 minutos tras producirse la falla el viernes

Según reportes locales, Bithumb tenía la intención de enviar unos 2.000 wones (US$1,37) a cada cliente como parte de una promoción, pero transfirió por error aproximadamente 2.000 bitcoins por usuario

"Pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas a nuestros clientes debido a la confusión que se produjo durante el proceso de distribución de este evento (promocional)", dijo la empresa en un comunicado publicado el sábado

La plataforma afirmó que recuperó el 99,7% de los bitcoins enviados por error y que utilizaría sus propios activos para cubrir íntegramente la cantidad perdida en el incidente

Admitió que la falla provocó brevemente una "fuerte volatilidad" en los precios del bitcoin en la plataforma, ya que algunos destinatarios vendieron los tokens, y añadió que la situación se controló en cinco minutos

La plataforma subrayó que el incidente "no estaba relacionado con ciberataques externos o brechas de seguridad"

El bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, se hundió esta semana y borró las ganancias provocadas por la victoria electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2024