Plataforma Kick promete cooperar con Francia tras muerte de usuario en transmisión

La plataforma australiana de "streaming" Kick afirmó el miércoles que va a cooperar con las autoridades francesas tras la muerte de un usuario durante una transmisión en vivo.

La plataforma está bajo escrutinio en Francia desde que un ciudadano de ese país de 46 años murió el 18 de agosto durante una maratónica emisión en directo de 12 días en su canal.

Su canal mostraba al hombre, Raphael Graven -conocido en internet como "Jean Pormanove" o "JP"- soportando abusos y humillaciones infligidas por otros participantes.

"Estamos revisando esta materia con la participación de nuestros asesores legales", dijo un portavoz de Kick en un comunicado enviado a la AFP.

"Tenemos el compromiso total de cooperar con las autoridades relevantes para cualquier investigación", agregó.

La ministra francesa a cargo de asuntos digitales, Clara Chappaz, dijo el martes que el gobierno demandará a la plataforma tras acusarla de violar una ley de 2004 que regula el contenido en internet.

Fiscales franceses anunciaron también una investigación para determinar si Kick sabía de la transmisión de videos con "ataques deliberados a la integridad personal".