Plataformas de redes sociales eliminaron 4,7 millones de cuentas tras veto a menores en Australia

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Las empresas de redes sociales han revocado el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños en Australia desde que el país prohibió el uso de esas plataformas a menores de 16 años, dijeron las autoridades.

“Nos enfrentamos a todos los que decían que no se podía hacer, algunas de las empresas más poderosas y ricas del mundo y sus partidarios”, afirmó la ministra de Comunicaciones, Anika Wells. "Ahora, los padres australianos pueden estar seguros de que sus hijos pueden recuperar su infancia".

Las cifras, reportadas al gobierno de Australia por 10 plataformas de redes sociales, fueron las primeras en mostrar la magnitud de la histórica prohibición desde su entrada en vigor en diciembre por temor a los efectos de los entornos digitales perjudiciales para los más jóvenes. La ley provocó intensos debates sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental en el país, y ha llevado a otros a considerar medidas similares.

Autoridades dicen que la cifra es alentadora

Según la ley australiana, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch enfrentan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$33,2 millones) si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de los australianos de menos de 16 años. Los servicios de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger están exentos.

Para verificar la edad, las plataformas pueden solicitar copias de documentos de identificación, usar a un tercero para aplicar tecnologías de estimación de la edad del rostro del titular de la cuenta, o hacer deducciones a partir de los datos ya disponibles, como el tiempo que lleva activa la cuenta.

En Australia hay alrededor de 2,5 millones de personas que tienen entre ocho y 15 años, indicó la comisionada de seguridad electrónica del país, Julie Inman Grant. De acuerdo con estimaciones previas, el 84% de los niños de entre ocho y 12 años tenían cuentas en redes sociales. Aunque se desconoce cuántas seguían activas en las 10 plataformas, Inman Grant dijo que la cifra de 4,7 millones “desactivadas o restringidas” era alentadora.

“Estamos impidiendo que las empresas de redes sociales depredadoras accedan a nuestros niños”, manifestó.

Las 10 compañías más importantes afectadas por la prohibición la cumplieron y reportaron la cifra de perfiles eliminados al regulador australiano en plazo, apuntó Inman Grant, que añadió que espera que las plataformas cambien su enfoque de cumplir con la legislación a evitar que los niños creen nuevas cuentas o eludan el veto de otra forma.

Meta elimina 550.000 cuentas

Pero Meta —propietaria de Facebook, Instagram y Threads— dijo esta semana que el día después de que entrara en vigor la normativa había eliminado casi 550.000 cuentas pertenecientes a usuarios que se entendía eran menores de 16 años.

En la publicación del blog que reveló las cifras, Meta criticó la medida y señaló que las plataformas más pequeñas donde no se aplica podrían no priorizar la seguridad. Además, señaló que las plataformas de navegación seguirían ofreciendo contenido a los niños basado en algoritmos, una preocupación que llevó a la promulgación del veto.

La ley era muy popular entre los padres y los defensores de la seguridad infantil. Quienes abogan por la privacidad en internet y algunos grupos que representan a adolescentes se opusieron, citando el apoyo que encontraban en espacios online jóvenes vulnerables o aquellos geográficamente aislados en las extensas áreas rurales del país.

Algunos indicaron que habían logrado engañar a las tecnologías de evaluación de edad o recibieron la ayuda de sus padres o hermanos mayores para esquivar el veto.

Otros países podrían seguir el ejemplo

Desde que Australia comenzó a debatir las medidas en 2024, otros países han considerado seguir su ejemplo. Dinamarca es uno de ellos: su gobierno dijo en noviembre que planea prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años.

“El hecho de que, a pesar de cierto escepticismo, esté funcionando y se esté replicando ahora en todo el mundo, es algo que es motivo de orgullo australiano”, señaló el primer ministro Anthony Albanese el viernes.

Legisladores de la oposición han sugerido que los jóvenes han podido esquivar fácilmente la prohibición o están migrando a otras apps que están menos vigiladas que las grandes plataformas. Inman Grant apuntó el viernes que los datos vistos por su oficina mostraron un repunte en la descarga de aplicaciones alternativas cuando entró en vigor la norma, pero no un aumento en su uso.

“Aún no hay tendencias reales a largo plazo de las que podamos hablar, pero estamos trabajando en ello”, declaró.

También avanzó que el regulador que dirige planea introducir "restricciones de IA y chatbots líderes en el mundo en marzo", pero no reveló más detalles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.