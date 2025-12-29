Platino y paladio se hunden; oro cae 4% por toma de ganancias

Por Sarah Qureshi

29 dic (Reuters) - El complejo de los metales preciosos retrocedió bruscamente el lunes, con la plata y el platino cayendo desde los máximos históricos alcanzados más temprano en la sesión, ya que los inversores tomaron ganancias tras las recientes alzas.

* A las 17:00 GMT, el oro al contado perdía un 4,2% a US$4.340,52 la onza, después de alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 4,3% a US$4.358,60.

* El platino al contado se hundía casi un 13% a US$2.134,59 la onza, tras haber cotizado en su cota más elevada de la historia, a US$2.478,50, más temprano en la sesión.

* La plata al contado cedió un 8,4% a US$72,51 la onza, retrocediendo desde el pico de US$83,62 tocado a comienzos de la sesión.

* El paladio, en tanto, se desplomó un 15% a US$1.636,80.

* "Todos los metales subieron hasta máximos recientes e históricos. Estamos viendo retrocesos por una toma de beneficios desde esos niveles espectacularmente altos", afirmó David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures.

* El oro ha subido un 65% este año, impulsado por factores como la suavización de la política monetaria estadounidense, la debilidad del dólar, las fricciones geopolíticas y las fuertes compras de los bancos centrales.

* Por su parte, la plata acumula un alza anual del 150%, impulsada por su condición de mineral crítico, la escasez de suministro y el aumento de la demanda industrial y de los inversores.

* "Creo que los fundamentos subyacentes de las restricciones de suministro (de plata) siguen siendo factores importantes en el mercado y que seguimos teniendo perspectivas positivas de cara a 2026", añadió Meger.

(Editado en español por Javier Leira)