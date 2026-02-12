Platinum Equity venderá la gestora de residuos Urbaser a Blackstone y EQT por US$6.600 millones

12 feb (Reuters) -

Platinum Equity ha acordado vender la empresa española Urbaser a Blackstone y EQT por US$6.600 millones, según anunció la empresa en un comunicado este jueves. Platinum Equity, que no cotiza en bolsa, mantendrá la propiedad del negocio de gestión de residuos de Urbaser en Argentina, según ha informado.

Blackstone y EQT adquirirán participaciones iguales del 50% en Urbaser y gestionarán conjuntamente la empresa, según informaron ambos grupos de capital riesgo en comunicados separados.

Con sede en Madrid, España, Urbaser se especializa en la gestión de residuos, incluidos los residuos municipales e industriales, y opera en 15 países, según su sitio web.

Blackstone y EQT afirmaron que apoyarán a Urbaser para que continúe su expansión en el segmento de los residuos industriales, al tiempo que reforzarán aún más sus operaciones principales en el ámbito de los residuos municipales.

Platinum Equity compró Urbaser en 2021 a China Tianying en una operación valorada en US$4.200 millones, incluida la deuda. Citi y Santander asesoraron a Platinum Equity en la venta.

(Reporte de Ananya Palyekar en Bangalore; edición de Janane Venkatraman y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas; editado en español por Tomás Cobos)