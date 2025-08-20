Playas cerradas y alertas del huracán Erin frustran festejos de verano en la costa este de EEUU

RODANTHE, Carolina del Norte, EE. UU. (AP) — De Florida a Nueva Inglaterra, las personas que intentaban disfrutar de los últimos momentos del verano a lo largo de la costa se encontraron con advertencias de corrientes de resaca, playas cerradas y, en algunos casos, olas ya peligrosas mientras el huracán Erin se acercaba el miércoles.

Aunque los meteorólogos están seguros de que el centro de la enorme tormenta se mantendrá lejos de la costa, se espera que los bordes exteriores traigan vientos fuertes, grandes oleajes y corrientes de resaca que amenazan la vida hasta el viernes. Sin embargo, los mayores oleajes a lo largo de la costa este podrían llegar a partir del miércoles.

La ciudad de Nueva York cerró sus playas para nadar el miércoles y jueves, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó que tres playas estatales en Long Island prohibieran la natación hasta el jueves. Varias playas de Nueva Jersey también estarán temporalmente vetadas, mientras que algunas ciudades en Delaware han cortado el acceso al océano.

Frente a Massachusetts, la isla de Nantucket podría ver olas de más de tres metros (diez pies) más adelante esta semana. Pero la mayor amenaza se centra a lo largo de las islas de barrera de los Outer Banks de Carolina del Norte, donde se han ordenado evacuaciones.

Erin se ha convertido en una tormenta inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos de tormenta tropical que se extienden 370 kilómetros (230 millas) desde su núcleo. Los meteorólogos esperan que crezca en tamaño a medida que se mueve por el Atlántico y vire hacia el norte.

El martes azotó las islas Turcas y Caicos, donde se suspendieron los servicios gubernamentales y se ordenó a los residentes quedarse en casa, junto con partes de las Bahamas antes de su esperado giro hacia Bermudas.

Se emitieron alertas de tormenta tropical para Virginia y Carolina del Norte, así como para Bermudas.

Erin perdió algo de fuerza respecto a días anteriores y era un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de alrededor de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora), dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Estaba unos 795 kilómetros (495 millas) al sur-sureste del cabo Hatteras en Carolina del Norte.

En los Outer Banks, la marejada ciclónica de Erin podría inundar carreteras con olas de 4,6 metros (15 pies). Se ordenaron evacuaciones obligatorias en las islas Hatteras y Ocracoke. Más de 1800 personas habían salido de Ocracoke en ferry desde el lunes.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, advirtió a los residentes costeros que estén preparados para evacuar y declaró el estado de emergencia el martes.

Bulldozers reforzaron las dunas, y había camiones de la compañía eléctrica local en Ocracoke listos para reparar cables caídos.

Algunas carreteras secundarias ya vieron algo de inundación en Hatteras, y los propietarios de un muelle quitaron algunas tablas, esperando que la marejada ciclónica pasara sin destruirlo.

La mayoría de los residentes decidieron quedarse, aunque los recuerdos del huracán Dorian en 2019, cuando 2,1 metros (siete pies) de agua inundaron Ocracoke, aún están frescos, dijo el comisionado del condado Randal Mathews.

Tom Newsom, quien dirige expediciones de pesca en Hatteras, dijo que ha vivido allí casi 40 años y nunca ha evacuado. Tampoco lo haría esta vez.

Comparando este huracán con otros que ha visto, lo llamó una "tormenta nororiental con esteroides".

La delgada franja de islas de barrera bajas de los Outer Banks que se adentran en el Atlántico son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas. Hay preocupaciones de que partes de la carretera principal puedan ser arrasadas, dejando algunas rutas intransitables durante días. Y docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica de la playa y la pérdida de dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

Más al sur, no se ordenaron evacuaciones, pero algunos puntos de acceso a la playa fueron cerrados con previsiones de que el agua estuviera hasta un metro (tres pies) sobre las mareas altas normales durante varios días.

Los científicos del clima dicen que los huracanes del Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente en tormentas poderosas y catastróficas alimentadas por océanos más cálidos. Hace dos años, el huracán Lee creció con sorprendente rapidez mientras avanzaba por el Atlántico, desatando tormentas violentas y corrientes de resaca.

