PlayStation confirma el lanzamiento de la secuela de Alan Wake II el próximo 17 de octubre

PlayStation ha confirmado los rumores que apuntaban al lanzamiento de Alan Wake II el próximo mes de octubre y ha adelantado que será el día 17 de ese mes cuando se podrá jugar a este videojuego en su consola de última generación, PlayStation 5 (PS5).

La compañía ha dado a conocer esta y otras novedades para sus plataformas en el evento mundial PlayStation Showcase 2023, donde ha mencionado los juegos que estarán disponibles tanto para PS5 como para su último modelo de casco de realidad virtual, PS VR2, a lo largo de 2023 y en 2024.

Los títulos a los que ha hecho referencia han sido desarrollados tanto por PlayStation Studios como por estudios de terceros y creadores indie, tal y como adelantó hace unos días a través de su comunicado de presentación.

Entre los avances dados a conocer al comienzo del evento destacan el multijugador de batallas Helldivers II, para PS5 y PC; Fairgames, de Haven Studios, un juego de atracos con gráficos realistas que llegará a PS5 y a PC; y Metal Gear Solid Snake Eater, para PS5.

De parte de 505 Studios, PlayStation ha mostrado las primeras imágenes de Ghostrunner, un videojuego con aspecto futurista que estará disponible a lo largo de 2023 tanto para PC como para PS5.

Por otra parte, ha presentado Phantom Blade 0, de Cruelman Studios, con un 'gameplay' de samuráis que presenta varios escenarios, como exteriores de templos abandonados, que únicamente estará disponible para PS5, aunque no ha señalado cuándo llegará.

De los creadores de Abzu, PlayStation ha adelantado Sword Of The Sea. Se trata de un videojuego dirigido a su plataforma más nueva e inspirado también en la naturaleza, en el que su personaje principal interactúa con el espacio haciendo skate por dunas y olas.

Un juego español también se ha colado en las presentaciones de PlayStation Showcase. Se trata de Neva, un título de Nomada Studio -los ceradores de GRIS-, que ha adelantado con un tráiler de corte solemne en el que aparece una protagonista femenina junto a un lobo y que se podrá jugar a partir de 2023, mismo año en el que estará disponible el 'anime' Cat Quest.

The Talos Principle II, un juego de puzzles para PS5, el videojuego de animación The Pluky Square (también para esta consola) y el multijugador FoamStars, desarrollado por Square Enix para PS4 y PS5, llegarán también a lo largo de este año.

Desarrollado por Square Enix, PlayStation ha dado más pistas sobre Final Fantasy XVI, aunque no ha avanzando ninguna demo. Únicamente, ha confirmado que se podrá jugar en junio 2022 y que estará disponible para PS5.

La desarrolladora sí ha anunciado la fecha de lanzamiento de Alan Wake II, de la que ya se había rumoreado a raíz de unas declaraciones de su actor de voz, Mathew Porretta, durante una entrevista. Se trata de la secuela del videojuego de terror, que repite el realismo en sus gráficos, que llegará el próximo 17 de octubre. También llegará ese mes, pero el día 12, el nuevo Assasin's Creed Mirage, que firma Ubisoft.

Otros de los títulos comentados en este evento retransmitido a nivel mundial han sido Revenant Hill, que aterrizará en PS4 y PS5 en junio 2023, mismo mes para el que se espera el lanzamiento de Street Fighter 6 y Tower Of Fantasy.

Dragon's Dogma II de Capcom y Five Nights at Freddy's Hell Wanted 2 estarán disponibles también a finales de 2023 mientras que Marathon, lo nuevo de Bungie, no tiene fecha de salida. Concord, por último, se podrá jugar tanto en PS5 como en PC, aunque tampoco se ha adelantado cuándo.

Playstation vr2

Después de presentar sus novedades para sus plataformas PlayStation 5 y PC, PlayStation Showcase ha acogido las novedades relacionadas con su casco de realidad virtual PS VR2, disponible en España desde finales de febrero de este año.

De Capcom viene Resident Evil 2, un videojuego de terror con escenarios tenebrosos que introduce a los personajes en casas y pueblos abandonados repletos de zombies. La compañía de 'gaming' ha comentado que este videojuego, por el momento, está en desarrollo.

Arizona Sunshine II también se podrá jugar para PS VR2 en 2023 mientras que Crossfire Serra Squad, un 'shooter' muy realista que firma Smilegate Entertainment, no tiene fecha prevista de lanzamiento. Synapse, que presenta un estilo muy parecido pero en clave futurista, sí se podrá jugar pronto, ya que llegará el 4 de julio.

El plato fuerte de esta presentación mundial ha llegado a su final con Spider-Man 2, cuando se ha mostrado la jugabilidad de este título -con combates, movimientos por los distintos escenarios exteriores e interiores, persecuciones y juegos de luces- y se ha desvelado la renovada interfaz del videojuego.

Finalmente, el CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha confirmado el lanzamiento de un mando inalámbrico conocido como Project Q, que no ejecutará videojuegos de forma remota, sino que permitirá hacer 'streaming' de estos títulos para PS5.

