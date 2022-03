PlayStation Plus, Xbox Game Pass y Nintendo Switch Online: qué ofrece cada servicio de suscripción

Sony ha presentado este martes su nuevo PlayStation Plus, que fusiona sus servicios de suscripción actuales, PS Plus y PS Now, en una nueva plataforma con tres alternativas de suscripción, y solo horas después, Xbox Game Pass recordaba desde su cuenta de Twitter las ventajas de su servicio subrayando que acoge juegos nuevos desde su fecha de lanzamiento.

La comparación entre ambas plataformas de suscripción arrancó desde que hace unos meses se empezase a rumorear con el nuevo servicio que introduciría PlayStation y al que se conocía con el nombre en clave de 'Spartacus'.

Ahora bien, ¿realmente ambos servicios 'juegan' a lo mismo? Por un lado, ambas propuestas ofrecen a sus usuarios un amplio catálogo de videojuegos, y el acceso a los dos está sujeto a un pago mensual.

Los tres escalones en los que se divide el 'nuevo' PS Plus son los siguientes: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium. El primero mantiene las mismas ventajas que el modelo de suscripción antiguo (dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube de partidas guardadas y acceso al multijugador online) por 8,99 euros al mes, 24,99 al trimestre y 59,99 al año.

PS Plus Extra ofrece, por su parte, todas las ventajas de PS Plus Essential y el acceso añadido a una biblioteca de hasta 400 juegos de PS4 y PS5, incluyendo algunos títulos de PlayStation Studios, por 13,99 euros al mes, 39,99 euros al trimestre y 99,99 euros al año.

PS Plus Premium, finalmente, reúne todos los beneficios de Essential y Extra sumándoles hasta 350 títulos más entre los que se incluyen videojuegos de plataformas como PS1, PS2 y PS3 disponibles en 'streaming'. Además, ofrece el acceso anticipado a ciertos juegos. Su precio es de 16,99 euros al mes, 49,99 al trimestre y 119,99 al año.

Al otro lado del ring está Xbox Game Pass, que dispone de otros tres tipos de suscripción: el de consola, PC y el Ultimate.

La suscripción de consola ofrece por 9,99 euros al mes el acceso a más de 100 juegos (incluidos los exclusivos de Xbox Game Studios desde su día de lanzamiento) que se van actualizando mes a mes, además de descuentos y ofertas exclusivas.

En el caso del Game Pass para PC, se ofrece lo mismo pero con títulos concretos que están solo disponibles en ordenador. Además, se incluye el acceso a EA Play, la biblioteca de Electronic Arts con algunos de sus mejores juegos, recompensas y contenido exclusivo. Todo por 1 euro el primer mes y 9,99 euros a partir del segundo.

La tercera y última alternativa de suscripción a Xbox Game Pass es Ultimate que, por 1 euro el primer mes y 12,99 a partir del segundo, aúna las ventajas de los dos anteriores además de la posibilidad de jugar desde la nube y el acceso a Xbox Live Gold, el modo multijugador.

Dentro de la biblioteca de juegos que ofrecen estas suscripciones, existe la posibilidad de disfrutar también a títulos de anteriores generaciones, como Xbox, Xbox 360 y Xbox One, lo que viene a reforzar el discurso de la compañía basado en la retrocompatibilidad.

La principal diferencia entre uno y otro modelo es que Xbox Game Pass sí pone al servicio de sus jugadores todos los juegos exclusivos de Microsoft Studios desde el primer día. Para ello, el consejero delegado de Gaming en Microsoft, Phil Spencer, se ha encargado de liderar la compra de varios estudios que sigan nutriendo su biblioteca de títulos, con Bethesda y Activision Blizzard como los casos con un mayor eco mediático.

Los de Redmond se reservan además la carta de hacer o no exclusivos los juegos de sus estudios comprados, como por ejemplo los pertenecientes a la saga Call of Duty, que por el momento sí seguirán publicándose en PlayStation.

La otra cara de la moneda es el 'nuevo' PlayStation Plus, que no ofrecerá juegos exclusivos como God of War: Ragnarok desde su día de lanzamiento. Un hecho al que se suma la subida de precios anunciada por Sony al inicio de esta nueva generación, que valora sus títulos en 80 euros de salida.

Sony ha preferido apostar por un legado que ya reivindicó en la demo técnica de su PS5, Astro's Playroom. Ello explica por qué su renovado Plus hace tanto hincapié en el acceso que tendrán sus usuarios a títulos de PS1, PS2, PS3, PS4 y hasta PSP.

De los más de 700 juegos que traerá de salida el renovado Plus, 400 serán de PS4 (y alguno de PS5) y otros 340 pertenecerán a generaciones anteriores. Lo más novedoso que un usuario del 'nuevo' Plus podrá jugar es Returnal, el 'shooter' 'roguelike' de Housemarque, estudió que compró recientemente Sony, y salió al mercado el pasado 30 de abril de 2021.

Sony reconoce que el modelo game pass no les es rentable

El consejero delegado de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ya adelantó en septiembre de 2020, en una entrevista con el Washington Post poco antes del lanzamiento de su PS5, que el modelo Game Pass no es rentable para su negocio.

"Ya hemos tenido esta conversación antes, y no vamos a seguir el camino de poner nuevos títulos en un modelo de suscripción. Cuestan muchos millones de dólares y, simplemente no lo vemos como algo sostenible", reconocía Ryan en aquel entonces.

Estas palabras han sido ahora refrendadas por el propio Ryan tras el lavado de cara de Plus: "Poner nuestros propios juegos en este servicio tras su lanzamiento, como bien saben, no es un camino que hayamos recorrido anteriormente, y no es uno que vayamos a seguir con este nuevo servicio", ha declarado en una entrevista a Games Industry con motivo del nuevo PlayStation Plus.

Nintendo switch, la tercera en discordia

Nintendo también dispone de un servicio de suscripción: el Nintendo Switch Online. Su propuesta consta de dos ofertas: la suscripción individual (12,99 euros al año) y la familiar (hasta ocho cuentas por 34,99 euros).

La suscripción individual incluye el juego 'online', chat de voz, el acceso a Nintendo Entertainment System (emulador con más de 100 juegos clásicos como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda), el servicio de guardado de datos en la nube, ofertas especiales, acceso a la eShop, otras funciones en línea (registrar amigos, control parental...), un máximo de un usuario y una prueba gratuita de siete días.

En el caso de la suscripción familiar, incluye lo mismo que la individual además de dar cabida a un máximo de ocho usuarios, no constar de prueba gratuita y sí disponer de una restricción de compras por edades.

A ambas suscripciones se les puede incorporar el paquete de expansión, que añade inicialmente nueve juegos de Nintendo 64 y otros 14 de Sega Mega Drive, además de otorgar el acceso a las expansiones de títulos actuales de Nintendo como Animal Crossing y Mario Kart 8.

Una suscripción individual de Nintendo Switch Online pasaría a costar 39,99 euros al año con este pack de expansión y, una suscripción familiar, 69,99 euros.