Plaza cambiaria de Argentina aumenta nerviosismo pese a intervenciones del Tesoro estadounidense

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 17 oct (Reuters) - Las recientes intervenciones del Tesoro estadounidense en la ronda cambiaria argentina no lograban calmar el viernes la presión sobre la paridad del peso dado que persisten dolarizaciones de carteras de cara a una expectante elección legislativa a fin de mes.

Operadores estimaron que nuevamente inyectó dólares al circuito el Tesoro americano, quien en la víspera compró pesos por el equivalente a unos US$160 millones para descomprimir las presiones del mercado y dar señales de que su participación será implementada tantas veces sea necesario.

El peso mayorista cerró con una fuerte caída diaria del 4,08% a 1470 por dólar, cerca de su piso histórico de 1476 unidades y manteniéndose dentro de la banda de flotación fijada para la moneda en abril pasado.

Los negocios a futuro mostraban niveles depreciados de 1580 unidades para la liquidación a fin de año.

"Otro banco extranjero se mostró activo en la oferta de dólares, lo que se desprende que actuó en nombre del Tesoro (de Estados Unidos)", explicó una fuente financiera bajo condición de anonimato.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, comentó que "aparecieron órdenes de venta (de dólares) casi sobre el cierre de la rueda (que) corrigieron la cotización del dólar mayorista".

Desde que el organismo dirigido por Scott Bessent, como funcionario de confianza del presidente estadounidense Donald Trump, hizo público el respaldo a las políticas libertarias del mandatario argentino Javier Milei, el mercado doméstico incrementó la volatilidad.

La intervención directa del Tesoro norteamericano en la plaza cambiaria de Buenos Aires sumaba unos US$500 millones hasta el jueves, estimaron analistas y operadores.

"El anuncio de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos logró estabilizar transitoriamente la situación, pero no disipó la incertidumbre ni la presión cambiaria que reaparecieron rápidamente esta semana", dijo un informe de CREA

"Si bien el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos brindó un respiro transitorio, la incertidumbre persiste y las reservas disponibles podrían comprometer la capacidad de pago futura", agregó.

Milei viene de un encuentro oficial con Trump, el que nuevamente expresó su apoyo a las políticas implementadas por el mandatario libertario argentino mediante una serie de acuerdos y la conformación de un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y otro monto similar aportados por fondos de inversión.

Este jueves se conoció que bancos, entre ellos JP.Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta 20.000 millones de dólares en préstamos a Argentina, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.

Bessent confirmó en su cuenta de X que el organismo compró pesos el jueves en los mercados "Blue Chip Swap" (bursátil 'Contado con Liquidación') y al contado, al tiempo que continúa monitoreando todos los mercados.

"El Tesoro sigue en estrecha comunicación con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para hacer que Argentina vuelva a ser grande", señaló en la publicación.

El Grupo SBS sostuvo que "el mercado se mueve así por anuncios y acciones de asistencia de Estados Unidos, aunque a pocos días de las elecciones legislativas, la interpretación del resultado jugará un rol importante en términos de expectativas".

Las presiones cambiarias se incrementaron luego de que el oficialismo perdiera en una elección legislativa en la poderosa provincia de Buenos Aires, lo que desató dudas sobre el nivel de apoyo que tendrá Milei el próximo 26 de octubre cuando los argentinos concurran a las urnas.

El presidente libertario busca sumar bancas en el Congreso para poder avanzar en su ortodoxo programa económico.

Las compras de dólares a modo de coberturas impactaban también en el referencial mercado marginal de cambios que operaba a 1485 unidades por dólar, lo que implicaba una depreciación del 1,35%, en momentos en que operadores comentaron que se registraban algunos controles dentro del sistema.

"La agenda cambia a un ritmo vertiginoso; el mercado permanece atrapado en declaraciones, interpretaciones y gestos circunstanciales que impiden mirar más allá del corto plazo", dijo MAP Latam.

"En cuestión de minutos, el ánimo pasa de la euforia a la desconfianza, sin que medien señales oficiales que aporten consistencia", estimó.

La plaza bursátil de Buenos Aires subía por compras de cobertura ante la debilidad del peso y en contrario a la tendencia de los mercados externos que caían dada una mayor aversión al riesgo por una mayor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

El índice líder S&P Merval cotizaba con una mejora del 2,51% a las 1845 GMT, al tiempo que los bonos en la plaza extrabursátil local caían un 0,4% promedio sostenidos por la participación del Tesoro estadounidense.

Los bonos Globales "arrastraron su precio promedio ponderado por 'outstanding' hasta 61,5 dólares y en las cuatro ruedas de la semana, dejaron negativos de entre 3,2% y 5,8%, con el riesgo país todavía cómodo por encima del umbral de los 1000 puntos", dijo Portfolio Personal Inversiones.

"Un dato no menor es que la semana próxima ya es la electoral, por lo que sería lógico que la volatilidad tome aún más presencia en los activos locales, especialmente en la renta variable", señaló.

(Reporte de Walter Bianchi Editado por Jorge Otaola;)